Valencia-Atalanta, por la Champions League: horario, TV y formaciones

Champions League | Ronda de 16 Sin Comienzo P Valencia CF P Atalanta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de marzo de 2020 • 14:00

Valencia se enfrenta a Atalanta en busca de una remontada épica en la vuelta de los octavos de final de la Champions League en un partido que se jugará sin público en el estadio de Mestalla por la epidemia del nuevo coronavirus . El enfrentamiento comienza a las 17, hora de Argentina y será televisado por Fox Sports

El equipo 'che' tendrá la ardua tarea de anular el 4-1 que recibió en la ida en Italia, si quiere estar en unos cuartos de final de Champions que no alcanza desde la temporada 2006/2007 cuando cayó ante el Chelsea.

Para hacer más difícil la misión, Valencia, al contrario que Atalanta en Milán hace tres semanas, no podrá contar con el apoyo de su público, después de que las autoridades españolas decidieran que el partido se jugará a puerta cerrada por la epidemia del nuevo coronavirus.

La medida ha causado indignación entre los aficionados e incluso los jugadores del equipo español, como su capitán Dani Parejo. "Soy el primero que está preocupado por esta crisis (...) y por eso también soy el primero que se indigna cuando ve que las medidas que se adoptan no tienen coherencia", afirmó Parejo en su cuenta de Instagram.

"Por puro sentido común, no entiendo cómo puedo pasear por Valencia con miles de personas celebrando las Fallas, cómo puedo ir a recoger a un familiar al aeropuerto al que llegan cientos de vuelos procedentes de medio mundo (....) y sin embargo, nosotros, Valencia CF, no vamos a poder jugar delante de nuestra gente el partido más importante de la temporada", añadió, pidiendo, no obstante, hacer caso a los expertos.

Valencia ya había anulado el 28 de febrero pasado los actos públicos no deportivos de la plantilla, como ruedas de prensa y zonas mixtas, pero sus partidos de Liga continuaron a puerta abierta.

Jugar sin sentir el ánimo de su público en un partido trascendental será una novedad para el equipo valencianista, mientras que Atalanta ya sabe lo que es jugar en el silencio, después que Italia decidiera disputar todos sus partidos de la Serie A a puerta cerrada hasta el próximo 8 de abril.

El equipo que será local intentará permanecer su buena racha en casa, donde acumula cuatro partidos sin perder, al tiempo que recupera para el encuentro a su goleador Rodrigo Moreno.

El delantero 'che' tuvo unos minutos el viernes en el empate 1-1 con el Alavés en su regreso a la competición tras superar un esguince en la rodilla derecha.

La vuelta de Rodrigo es un alivio para el Valencia, tras perder el 1 de marzo a Maxi Rodríguez, operado de una fractura en un dedo del pie, aunque está por ver si comienza de titular. - Fortalecerse atrás -

Enfrente estará un Atalanta, sacudido por lo extradeportivo por todo lo que atañe a la crisis del nuevo coronavirus en Italia, que viajó ayer a Valencia y donde no tendrá ninguna actividad pública.

El equipo italiano, cuyo calendario en Italia se ha visto alterado por la epidemia, llega al encuentro con la ventaja de haber tenido algo más de tiempo para prepararse, después que su partido de la Serie A contra Lazio del sábado pasado fuera pospuesto por el coronavirus.

Los hombres de Gian Piero Gasperini, cuartos clasificados en su campeonato, llegan con una amplia ventaja y con la idea de seguir siendo el equipo ofensivo que han mostrado hasta ahora para intentar meterse en los primeros cuartos de Champions de su historia. Pero, tendrán que blindarse atrás ante un Valencia al que sólo le vale ir a por el gol.

Probables formaciones

Valencia: Jasper Cillessen; José Gayá , Mouctar Diakhaby, Hugo Guillamón y Daniel Wass; Carlos Soler, Daniel Parejo, Geoffrey Kondogbia y Ferrán Torres; Guedes y Gameiro. DT: Albert Celades

Jasper Cillessen; José Gayá , Mouctar Diakhaby, Hugo Guillamón y Daniel Wass; Carlos Soler, Daniel Parejo, Geoffrey Kondogbia y Ferrán Torres; Guedes y Gameiro. DT: Albert Celades Atalanta: Pierluigi Gollini; José Luis Palomino,Mattia Caldara y Berat Djimsiti; Hans Hateboer, Marten De Roon, Remo Freuler y Robin Gosens; Alejandro Gómez y Josip Ilicic; Duvan Zapata. DT: Gian Piero Gasperini

Pierluigi Gollini; José Luis Palomino,Mattia Caldara y Berat Djimsiti; Hans Hateboer, Marten De Roon, Remo Freuler y Robin Gosens; Alejandro Gómez y Josip Ilicic; Duvan Zapata. DT: Gian Piero Gasperini Estadio: Mestalla (Sin público)

Mestalla (Sin público) Árbitro: Ovidiu Hategan, de Rumania

Ovidiu Hategan, de Rumania Hora: 17

17 TV: Fox Sports