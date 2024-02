escuchar

La llegada de Valentín Barco a la Premier League fue un paso enorme en la carrera del futbolista. Sin embargo, su debut aún se hace esperar. El lateral por el cual el club inglés desembolsó los 10 millones de dólares correspondientes a su cláusula de salida de Boca todavía no ha sumado minutos. Y fue el propio entrenador de Las Gaviotas, Roberto de Zerbi, quien dejó en claro en qué situación se encuentra el argentino.

Previo al duelo por los octavos de final de la FA Cup en el que Brighton visitará este miércoles a Wolverhampton, De Zerbi habló en conferencia de prensa. Al ser consultado sobre la posibilidad de convocar a Valentín Barco, el DT fue determinante: “No está listo. Sabíamos antes de que el mercado de pases abriera que traer un jugador de otro país iba a ser muy duro para él. Es un buen jugador. Vamos a ayudarlo a entender todo”, detalló al respecto.

De Zerbi está convencido de que el futbolista de 19 años debe llevar a cabo un proceso de adaptación y esto ya lo había dejado en claro antes del partido en el que Brighton igualó ante Everton 1 a 1 el último sábado, duelo en el que el Colo no había estado entre los convocados: “Es difícil saber si está listo o no. Es muy duro para los jugadores jóvenes que vienen de diferentes países”, explicó De Zerbi.

El entrenador también se refirió a la necesidad de aclimatarse a muchas cuestiones nuevas para el jugador: “Tenemos que darle mucho tiempo para que comprenda el nuevo país, el nuevo fútbol y el diferente estilo de juego”, había dicho De Zerbi.

Solucionada su salida de Boca y una vez finalizado el Preolímpico con la selección Sub 23 de Argentina, Barco arribó a Inglaterra el pasado 14 de febrero. Desde ese entonces, se mostró con un entrenador personal para arrancar la transformación física que le permita jugar en el alto nivel como es el fútbol europeo. El día 22 fue presentado de forma oficial por el club y desde entonces comenzó a entrenarse con sus compañeros. El lateral arribó al equipo de Inglaterra luego de que se ejecutara la cláusula de salida, valuada en US$ 10.000.000 por el 100% del pase.

Con este escenario, en Boca consideran que haber ejecutado esa cláusula de salida fue sinónimo de ingratitud. Su representante, Adrián Ruocco, es consciente de eso y también buscó la manera de evitar este desenlace incómodo. Sin embargo, las últimas charlas entre ambas partes fueron muy tensas y no hubo forma de llegar a un acuerdo que dejara a todos conformes.

El malestar en el Xeneize pasó por las formas: en el club consideran haber hecho las cosas bien con el futbolista durante su etapa formativa, e incluso cuando hace un año buscaron la manera de mejorarle el contrato y aumentarle la cláusula de rescisión. Y no creen que del otro lado hayan obrado de igual forma. De hecho, existía una cláusula gatillo firmada en la última renovación (por una temporada, hasta fin de diciembre) en donde constaba que el monto de salida subía este miércoles otros US$ 4.000.000. Pero como el futbolista intimó a Boca a que defina antes si aceptaba o no la oferta del Brighton, esa alternativa (que le permitía a Boca recibir más dinero por la salida del juvenil) quedó desactivada.

