Vancouver Whitecaps FC vs. D.C. United, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Vancouver Whitecaps FC y D.C. United correspondiente a la jornada 28 de la MLS se disputará este sábado 26 de septiembre a las 23.30 h en el estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver.

El momento de los equipos

Vancouver Whitecaps FC llega al compromiso con el ánimo en alto tras conseguir una victoria contundente por 3-0 frente a Real Salt Lake en su última presentación. Por el contrario, D.C. United atraviesa un presente irregular tras caer 2-1 ante Charlotte FC en su duelo previo, por lo que buscará recuperarse en condición de visitante.

Números que anticipan el duelo

El equipo local intentará aprovechar el impulso positivo de su reciente triunfo para fortalecer su rendimiento en el BC Place. En contraste, D.C. United arriba a Vancouver con la urgencia de revertir el resultado negativo cosechado ante Charlotte FC, analizando sus ajustes tácticos para sumar unidades fuera de casa en esta etapa avanzada de la temporada.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento es crucial para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la MLS. Mientras que Vancouver Whitecaps FC busca consolidar su racha ganadora para escalar posiciones, D.C. United necesita sumar puntos vitales para estabilizar su situación en la tabla y mantenerse competitivo en la lucha por los puestos de clasificación.