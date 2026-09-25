Vancouver Whitecaps FC vs. D.C. United, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Vancouver Whitecaps FC recibe a D.C. United en la jornada 28 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Vancouver Whitecaps FC y D.C. United correspondiente a la jornada 28 de la MLS se disputará este sábado 26 de septiembre a las 23.30 h en el estadio BC Place, ubicado en la ciudad de Vancouver.
El momento de los equipos
Vancouver Whitecaps FC llega al compromiso con el ánimo en alto tras conseguir una victoria contundente por 3-0 frente a Real Salt Lake en su última presentación. Por el contrario, D.C. United atraviesa un presente irregular tras caer 2-1 ante Charlotte FC en su duelo previo, por lo que buscará recuperarse en condición de visitante.
Números que anticipan el duelo
El equipo local intentará aprovechar el impulso positivo de su reciente triunfo para fortalecer su rendimiento en el BC Place. En contraste, D.C. United arriba a Vancouver con la urgencia de revertir el resultado negativo cosechado ante Charlotte FC, analizando sus ajustes tácticos para sumar unidades fuera de casa en esta etapa avanzada de la temporada.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento es crucial para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la MLS. Mientras que Vancouver Whitecaps FC busca consolidar su racha ganadora para escalar posiciones, D.C. United necesita sumar puntos vitales para estabilizar su situación en la tabla y mantenerse competitivo en la lucha por los puestos de clasificación.
- 1
Próximos amistosos de la selección argentina: días, horarios, sedes y rivales
- 2
El motor de la selección argentina en los Juegos Suramericanos: Santiago Espíndola marca y hace jugar
- 3
Estudiantes vs. Rosario Central, por la Supercopa Internacional 2026: día, horario TV y cómo ver online
- 4
Lista de precios de las entradas para la despedida de Messi de la selección: una por una, todas las ubicaciones