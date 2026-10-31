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Vancouver Whitecaps FC vs. Seattle Sounders FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Vancouver Whitecaps FC recibe a Seattle Sounders FC en la jornada 34 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido

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Vancouver Whitecaps FC vs. Seattle Sounders FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
Vancouver Whitecaps FC vs. Seattle Sounders FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Vancouver Whitecaps FC y Seattle Sounders FC, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará este domingo 1 de noviembre a las 17.30 h en el estadio BC Place, situado en la ciudad de Vancouver.

El presente de ambos equipos

Vancouver Whitecaps FC llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber logrado una victoria contundente por 4-1 frente a San Diego en su última presentación. Por su parte, Seattle Sounders FC buscará recuperarse de la derrota sufrida por 1-0 ante Houston Dynamo FC, con el objetivo de enderezar su camino en este tramo final de la temporada.

Números a considerar

Ambos conjuntos llegan con realidades opuestas tras sus últimos resultados, lo que añade un componente de urgencia para el equipo visitante. Los registros previos de la temporada indican que el factor localía en el BC Place será determinante para las aspiraciones de los Whitecaps, mientras que los Sounders intentarán romper la inercia negativa tras su reciente caída ante Houston.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir las posiciones en la tabla de cara a las instancias decisivas. Vancouver Whitecaps FC intentará capitalizar su buen momento para escalar puestos, mientras que Seattle Sounders FC tiene la obligación de sumar para dejar atrás el traspié de la jornada anterior y mantenerse competitivo en la lucha por los objetivos de la temporada.

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