Vasco da Gama vs. Coritiba por el Brasileirao Serie A, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Vasco da Gama y Coritiba, correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A, se disputará este sábado 19 de septiembre a las 20.30 h en el Estádio São Januário, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Vasco da Gama llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 2-1 frente a Grêmio. Por su parte, Coritiba busca reencontrarse con el triunfo luego de empatar 3-3 en un intenso duelo ante Athletico Paranaense en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento de ambos elencos en sus últimas presentaciones marca la tendencia del choque. Mientras que el conjunto local intentará hacer valer la localía en el São Januário para capitalizar el impulso de su última victoria, la visita llega con la confianza de haber marcado tres goles en su partido más reciente, aunque con la necesidad de ajustar su funcionamiento defensivo tras la igualdad ante Athletico Paranaense.

Lo que está en juego

Para Vasco da Gama, el objetivo es mantener la racha positiva y escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A. Coritiba, por su parte, necesita sumar de a tres como visitante para consolidar su proyecto deportivo y escalar en la clasificación general de esta temporada 2026.