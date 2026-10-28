Vasco da Gama vs. Flamengo, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Vasco da Gama y Flamengo, correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este jueves 29 de octubre a las 20.00 h en el Estádio Olímpico Nilton Santos, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al clásico con el ánimo en alza tras resultados positivos en sus presentaciones anteriores. Vasco da Gama afronta el compromiso tras haber logrado una victoria por 3-2 frente a Corinthians, mientras que Flamengo también arriba con confianza luego de imponerse ante Atlético Mineiro por el mismo marcador de 3-2.

Estadísticas y antecedentes

El duelo presenta una paridad marcada por el presente de ambos elencos, que vienen de protagonizar encuentros de alta intensidad y con gran cuota goleadora. La capacidad ofensiva mostrada por ambos en la última fecha sugiere un enfrentamiento abierto en el césped del Olímpico Nilton Santos.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento en la recta final del campeonato resulta vital para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones. Sumar de a tres en este clásico no solo otorga prestigio, sino que es fundamental para consolidar sus respectivos objetivos deportivos a medida que el torneo se acerca a su conclusión.