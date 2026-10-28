Vasco da Gama vs. Flamengo, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Llega uno de los encuentros más esperados: Vasco da Gama frente a Flamengo en la jornada 33 del Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Vasco da Gama y Flamengo, correspondiente a la jornada 33 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este jueves 29 de octubre a las 20.00 h en el Estádio Olímpico Nilton Santos, ubicado en la ciudad de Rio de Janeiro.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan al clásico con el ánimo en alza tras resultados positivos en sus presentaciones anteriores. Vasco da Gama afronta el compromiso tras haber logrado una victoria por 3-2 frente a Corinthians, mientras que Flamengo también arriba con confianza luego de imponerse ante Atlético Mineiro por el mismo marcador de 3-2.
Estadísticas y antecedentes
El duelo presenta una paridad marcada por el presente de ambos elencos, que vienen de protagonizar encuentros de alta intensidad y con gran cuota goleadora. La capacidad ofensiva mostrada por ambos en la última fecha sugiere un enfrentamiento abierto en el césped del Olímpico Nilton Santos.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento en la recta final del campeonato resulta vital para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones. Sumar de a tres en este clásico no solo otorga prestigio, sino que es fundamental para consolidar sus respectivos objetivos deportivos a medida que el torneo se acerca a su conclusión.
- 1
Así quedó la lista de ganadores del Balón de Oro, tras la premiación a Harry Kane
- 2
Merentiel y River: la historia del delantero que quiso Gallardo y después se convirtió en verdugo
- 3
Harry Kane rompió la maldición y ganó el Balón de Oro; Messi terminó quinto y lo siguió desde lejos
- 4
La fe de Enzo Hoyos, el 10 de Ferro que llevó a Luján el sueño de todo Caballito