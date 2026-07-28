Vasco da Gama vs. Independiente Medellín, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Vasco da Gama y Independiente Medellín se enfrentan este miércoles desde las 19.00h en el estadio Estádio São Januário, por la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Vasco da Gama viene de empatar ante Independiente Medellín por 2-2 mientras que Independiente Medellín llega de empatar ante Vasco da Gama por 2-2.

Todo lo que hay que saber

Vasco da Gama vs. Independiente Medellín

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a la fase de play-offs de la Copa Sudamericana 2026

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