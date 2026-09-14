Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Vasco da Gama y Independiente Santa Fe se enfrentan este martes desde las 19.00h en el estadio Estádio São Januário, por vuelta los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Vasco da Gama viene de empatar ante Independiente Santa Fe por 0-0 mientras que Independiente Santa Fe llega de empatar ante Vasco da Gama por 0-0.

Todo lo que hay que saber

Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a vuelta los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

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