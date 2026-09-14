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Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Juegan este martes desde las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana
Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe, por una nueva jornada de la Copa Sudamericana

Vasco da Gama y Independiente Santa Fe se enfrentan este martes desde las 19.00h en el estadio Estádio São Januário, por vuelta los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Vasco da Gama viene de empatar ante Independiente Santa Fe por 0-0 mientras que Independiente Santa Fe llega de empatar ante Vasco da Gama por 0-0.

Todo lo que hay que saber

  • Vasco da Gama vs. Independiente Santa Fe
  • Hora: las 19.00h
  • Partido correspondiente a vuelta los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
  • canchallena.com

El resultado en vivo

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