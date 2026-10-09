Vasco da Gama vs. Remo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Vasco da Gama y Remo correspondiente a la jornada 30 del Brasileirao Serie A se disputará este sábado 10 de octubre a las 18.00 h en el Estádio São Januário, ubicado en Rio de Janeiro.

El momento de los equipos

Vasco da Gama llega al compromiso con el ánimo en alto tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Botafogo en su última presentación. Por su parte, Remo arriba a este duelo luego de igualar 1-1 ante Grêmio en la fecha anterior, buscando sumar fuera de casa para escalar posiciones en la tabla.

Números que anticipan el duelo

El equipo local intentará aprovechar su fortaleza en el Estádio São Januário para ratificar el buen momento mostrado en su reciente triunfo. En tanto, Remo llega con la intención de mantener su solidez defensiva tras el empate obtenido frente a un rival directo en la última jornada.

Lo que está en juego

El partido resulta fundamental para ambos conjuntos en esta instancia del torneo. Mientras que Vasco da Gama busca consolidar su racha positiva, Remo necesita sumar de a tres para mejorar su situación en la tabla y acercarse a sus objetivos de cara al cierre de la temporada.