Superclásico del Torneo Clausura 2026: cuándo se juega el Boca vs. River

La Liga Profesional (LPF) anunció el cronograma de la 15ª fecha del Torneo Clausura 2026 y se conoció el día y horario en que se disputará el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que será el encuentro interzonal de la penúltima jornada de la primera etapa.

El encuentro tendrá lugar el domingo 1° de noviembre a las 15 (horario argentino) en la Bombonera con árbitro a designar y se transmitirá en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Más allá de la trascendencia propia del partido, para ambos habrá tres puntos en juego más que importantes para sus objetivos teniendo en cuenta que será el anteúltimo encuentro que se contabilizará para la Tabla Anual.

Previo a recibir al Millonario, el xeneize tiene cinco compromisos y el primero de ellos será este viernes ante Instituto en Córdoba. Luego, recibirá a Vasco Da Gama en la Bombonera por la ida de semifinales de la Copa Sudamericana 2026 y a Talleres de Córdoba por el Clausura. El 20 de octubre se presentará en Río de Janeiro para la revancha del certamen continental y, después, visitará a Independiente.

Boca Juniors pelea en tres frentes: Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana Marcelo Manera - LA NACION

River, por su parte, jugará cuatro partidos antes de ir a la Boca. Todos serán por el Clausura, el único certamen en el que compite en el segundo semestre: este sábado recibirá a Estudiantes de Río Cuarto; el 14 de octubre visitará a Sarmiento en Junín; y luego chocará con Belgrano de Córdoba y Racing.

Para los dirigidos por Leonardo Ponzio el Superclásico tiene una transcendencia aun mayor porque quieren tomarse revancha de la caída en el Apertura en el Monumental 1 a 0 con un gol de Leandro Paredes de penal.

Con el último cruce, disputado en abril, los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 266 veces a lo largo de la historia con 94 victorias para Boca y 88 para River. Empataron en 84 ocasiones.

Por ligas nacionales, apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades.

apartado en el que se agregó este Superclásico, se cruzaron en 218 oportunidades, con 80 triunfos para el conjunto del barrio porteño de La Boca y 73 para el de Núñez. Hubo 65 igualdades. Por copas nacionales, en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres.

en tanto, hay 15 antecedentes y ocho de ellos concluyeron en empate. El Millonario ganó cinco veces y el xeneize, tres. En el plano internacional son 32 los partidos en los que se vieron las caras: allí está el historial más parejo porque el equipo de la Ribera cosechó 11 triunfos y el riverplatense, 10. No hubo ganador en tiempo reglamentario en 11 oportunidades.

River Plate se ubica a seis victorias de Boca en el historial del Superclásico Gonzalo Colini - La Nación

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