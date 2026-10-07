Próximo partido de la selección argentina: cuándo vuelve a jugar, ya sin Lionel Messi

La selección argentina despidió a Lionel Messi en la primera fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) después del Mundial 2026 y comenzó una nueva era, con muchos de los artífices de la época dorada y, casi seguro, Lionel Scaloni como entrenador porque renovará su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por cuatro años más.

Atrás las goleadas sobre Bolivia 4 a 0, Burkina Faso 7 a 0 y Benín 3 a 0, el equipo albiceleste se volverá a presentar en noviembre, en la última ventana del año para encuentros internacionales. Por reglamento de la FIFA, entre los días 9 y 17 tiene margen para disputar un máximo de dos amistosos.

Lionel Messi ya no volverá a jugar con la camiseta de la selección argentina Tom Weller - dpa DPA

Todavía con la despedida de Messi calando en las emociones, es una incógnita qué organizará la AFA. También, se desconoce si el conjunto albiceleste jugará en condición de local o lo hará en algún otro punto del planeta. Con respecto a los rivales, no podrán ser de Europa porque en esa fecha se disputarán juegos de la Nations League, por lo que el abanico de posibilidades se reduce a contrincantes de América, Asia, África y Oceanía.

En 2027 habrá cuatros fechas de la FIFA y es una incógnita qué jugará la Argentina. A priori, debería competir en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, al que ya está clasificado como uno de los coanfitriones de los partidos inaugurales junto a Uruguay y Paraguay en un torneo que luego se mudará a España, Portugal y Marruecos.

Teniendo en cuenta que tres de las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya tienen su pasaje a la cita ecuménica, resta conocerse cómo será el formato de juego y las plazas que dispondrá la región para el resto de los equipos.

El 2028, en tanto, será año de Copa América para la Argentina en una sede a definir, con Estados Unidos, otra vez, como principal candidato más allá de que por rotación de países anfitriones le tocaría a Ecuador. En caso de confirmarse la sede en la nación que preside Donald Trump, habrá selecciones invitadas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

Lionel Scaloni seguirá como entrenador de la selección argentina en 2027 Manuel Cortina - LA NACION

Calendario de la FIFA hasta 2030

2026

9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.

2027

22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.

7 al 15 de junio - Fecha FIFA.

20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.

8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.

2028

20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.

29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.

Junio a julio - Copa América y Eurocopa.

18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.

13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.

2029

19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.

4 al 12 de junio - Fecha FIFA.

29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.

12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.

2030

18 al 26 de marzo - Fecha FIFA.

3 al 11 de junio - Fecha FIFA.

Junio a julio - Mundial.

23 de septiembre al 8 de octubre - Fecha FIFA.

11 al 19 de noviembre - Fecha FIFA.