Vasco da Gama vs. Santos por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Vasco da Gama recibe a Santos en la jornada 23 de Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Vasco da Gama y Santos, correspondiente a la jornada 23 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 16 de agosto a las 16.00 h en el Estádio São Januário, ubicado en Rio de Janeiro.
El momento de los equipos
Vasco da Gama llega al compromiso tras haber igualado 0-0 ante Bahia en su última presentación. Por el lado de Santos, el equipo busca recuperarse luego de la derrota sufrida por 2-0 frente a Athletico Paranaense en la fecha anterior.
Números que anticipan el duelo
El presente de ambos conjuntos muestra disparidad en sus últimas actuaciones. Mientras que Vasco da Gama intentará aprovechar la localía en el Estádio São Januário para reencontrarse con la victoria, Santos buscará romper su racha negativa reciente y sumar puntos fundamentales fuera de casa en el certamen.
Lo que está en juego
El resultado es de suma importancia para ambos clubes, que necesitan sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla de un torneo altamente competitivo como el Brasileirao Serie A 2026. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos equipos ganar confianza en esta etapa avanzada de la temporada.
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