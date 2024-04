Vélez desvinculó al arquero Sebastián Sosa, involucrado en el caso de abuso sexual en Tucumán

Escuchar

Vélez Sarsfield desvinculó este miércoles al arquero uruguayo Sebastián Sosa, involucrado junto a sus compañeros Brian Cufré, José Florentín y Abel Osorio en el caso de presunto abuso sexual de una joven periodista en un hotel de Tucumán. “En el día de la fecha se firmó la desvinculación del jugador Sebastián Sosa del Club Atlético Vélez Sarsfield. La rescisión del contrato es con efecto inmediato y sin más obligaciones para ninguna de las dos partes”, anunció el club en su cuenta de X. El uruguayo había firmado contrato en febrero.

La noticia se da a conocer tres semanas después de que el arquero saliera en libertad bajo fianza. Esta semana, Sosa volvió a estar en el ojo de la tormenta por protagonizar un controvertido festejo en la estancia La Candelaria del partido de Lobos, provincia de Buenos Aires. Según precisó La Gaceta de Tucumán, Stephani Correa, la pareja de Sosa, fue la encargada de divulgar postales del evento en su cuenta de Instagram. Tal y como evidencian las fotografías, la familia del golero del Fortín celebró el cumpleaños de su hijo Bastián. Asimismo, detalla el diario provincial, llevó a cabo la ceremonia de bautismo para el nene de dos años.

La leyenda que la mujer de Sosa escribió en la publicación rezaba: “Dreams come true. Baptism and Second Birthday -Los sueños se hacen realidad. Bautismo y Segundo Cumpleaños-”. En las instantáneas difundidas, se puede apreciar una mansión de estilo medieval.

Cuál es la denuncia que pesa sobre los jugadores de Vélez

El 6 de marzo, una mujer se presentó con su abogada en una comisaría de Tucumán, donde vive, para denunciar que el sábado previo estaba en la cancha de Atlético de Tucumán porque el equipo local se enfrentaba a Vélez por una nueva fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, cuando fue contactada por primera vez por Sosa.

La joven relató que más tarde, alrededor de las 22, el arquero la invitó a través de un mensaje en su red social de Instagram a acercarse al Hotel Hilton, ubicado en la calle Piedras y Miguel Lillo. Allí se hospedaba el plantel profesional de fútbol antes de regresar a Buenos Aires. La joven llegó a la habitación 407 pasadas las 0.30 del domingo.

Allí se encontró con Sosa y otros tres futbolistas, Cufré (27 años), Osorio (21) y Florentín Bobadilla (27), con quienes compartió un número indeterminado de bebidas alcohólicas. Fue entonces que “sin ningún consentimiento la abusaron sexualmente”, según consta en el texto de la primera denuncia que se hizo en sede policial.

La libertad de Sebastián Sosa y una nueva denuncia contra Brián Cufré

El pasado 27 de marzo, el arquero de Vélez Sarsfield quedó en libertad luego de que la Justicia aceptara el pago de una caución de 50 millones de pesos. Uno de los requerimientos que deberá cumplir el futbolista mientras avanza la investigación es fijar un domicilio. Tampoco podrá salir del país durante 90 días sin previa autorización judicial y, cada 15 días, tendrá que presentarse en la fiscalía de esa provincia. “Confío plenamente en la Justicia de Tucumán”, aseguró Sosa tras recuperar la libertad.

Asimismo, y luego de más de ocho horas de audiencia a puertas cerradas realizada el pasado jueves, la Justicia tucumana ordenó esa misma jornada el arresto domiciliario por 90 días para Brian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín Bobadilla, los otros tres deportistas de Vélez acusados de haber abusado sexualmente de una joven periodista de 24 años en Tucumán. Fue la jueza Eliana Gómez Moreira quien libró la orden de libertad para que Sosa abandone su lugar de detención y pueda regresar a Buenos Aires.

El pasado lunes, Cufré, sumó una nueva denuncia en su contra por un hecho similar. La víctima sería una mujer que tuvo relación con el deportista en 2017. Fue en ese año, según lo que narró ante autoridades policiales de una comisaría de Palermo, que fue abusada por el defensor y por Fabricio Alvarenga, también jugador de Vélez.

Según pudo saber LA NACION, la denunciante de 25 años se presentó el jueves 4 de abril en una seccional porteña para relatar ante la División Protección Familiar Área Este de la Policía de la Ciudad que había sufrido un abuso sexual en 2017 en el domicilio de Cufré, en el barrio de Liniers. La mujer contó que el futbolista, quien por entonces mantenía con ella cierta relación, le había propuesto, en reiteradas oportunidades, hacer un trío sexual, pero ella se negó. Sin embargo, prosiguió y fue sometida.

La denuncia, que ahora deberá ser ratificada en sede judicial, cayó en el juzgado Criminal y Correccional Nº 58 que labró actuaciones por abuso sexual con abuso carnal, según añadieron las fuentes consultadas. En diálogo con este medio, su abogado, José María Molina, dijo desconocer aún la existencia de esta nueva denuncia.

