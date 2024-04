Se conoció la declaración Sebastián Sosa ante la jueza por el presunto abuso sexual: “Lo único que hice fue una invitación”

Escuchar

A una semana de quedar en libertad luego de que la Justicia aceptara el pago de una caución de 50 millones de pesos por una causa de abuso sexual radicada en Tucumán contra él y otros tres futbolistas de Vélez, se conoció una declaración del arquero de Vélez Sebastián Sosa antes de ser liberado. El jugador insistió con su inocencia y sostuvo: “Lo único que hice fue hacer una invitación y ella lo sabe”.

Luego de pedir la palabra ante la jueza Eliana Gómez Moreira, Sosa siguió en línea con su relato desde que comenzó la causa. “Yo reitero lo que dije cuando comencé el relato 70 horas atrás. Soy inocente, me considero inocente. No creo haber cometido ningún delito, por invitar a alguien a participar de.. tomar algo, de compartir el momento y escuchar música”, comenzó el jugador de Vélez.

Tras ello, le dirigió unas palabras a la víctima: “Hasta el momento que te vi, te vi bien, visualmente te vi bien, después me dormí, como ella lo dice, como yo dije, como yo ratifico y como ratifican los muchachos [el resto de los acusados]”. En ese sentido, dijo que en el momento del supuesto abuso, se durmió y no presenció lo ocurrido en esas horas. “No es que estoy diciendo lo contrario ni nada por el estilo, sino que hasta que te vi visualmente te vi bien, después me dormí. No puedo ser testigo de algo que estaba dormido, no reconozco lo que pasó”, aseguró.

Sentado en el banquillo ante la jueza, dijo que tanto él como el resto de los jugadores y la víctima la están pasando “mal”. “Yo puedo entender que ella la esté pasando mal, todos la estamos pasando mal, durmiendo días en una comisaría, saliendo esposados, dando una imagen espantosa”, explicó.

El club argentino Vélez Sarsfield separó de su plantel profesional a cuatro futbolistas tras una denuncia por abuso sexual radicada en Tucumán. Los jugadores apartados son el uruguayo Sebastián Sosa, el paraguayo José Florentín y los argentinos Braian Cufré y Abiel Osorio archivo

Además, defendió sus nulos antecedentes con causas de ese estilo. “37 años tengo, 20 años de carrera. Y nunca tuve nada como para decir ‘este tiene antecedentes de algo o tendencia de algo’”. Fue en ese momento en el que dijo que él la invitó a la víctima y lo que sucedió después del episodio: “Simplemente distribuí una invitación y ella lo sabe, fui respetuoso, fui honesto, fui transparente, no le mentí en ningún momento. Fui comprensible cuando me contó lo que le estaba pasando, seguí conversando con ella tratando de buscar algún tipo de solución sin hacer un ofrecimiento de plata, sin querer sobornar, sin ningún tipo de segunda intención y ella lo sabe bien”.

Finalmente, habló de los mensajes que mantuvo con la joven. “Los mensajes son elocuentes, dicen claramente ‘¿Te puedo ayudar en algo?’. Seguramente todos hacen invitaciones, a tomar un café, te invitan a bailar”. Y cerró: “Lo que pasa después de hacer una invitación, yo considero que se me está cargando de muchas cosas extras que por ahí no me compete. Lo único que hice fue hacer una invitación y ella lo sabe”.

Sosa quedó en libertad

Sosa quedó en libertad la semana pasada, el 27 de marzo. Uno de los requerimientos que deberá cumplir el futbolista mientras avanza la investigación es fijar un domicilio. Tampoco podrá salir del país durante 90 días sin previa autorización judicial y, cada 15 días, tendrá que presentarse en la fiscalía de esa provincia. “Confío plenamente en la Justicia de Tucumán”, aseguró Sosa tras recuperar la libertad, e insistió con su inocencia.

Luego de más de ocho horas de audiencia a puertas cerradas realizada el pasado jueves, la Justicia tucumana ordenó el arresto domiciliario por 90 días para Brian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín Bobadilla, los otros tres deportistas de Vélez acusados de haber abusado sexualmente de una joven periodista de 24 años en Tucumán. Sobre Sosa, en tanto, se determinó entonces que no debía cumplir con la misma medida.

Sosa durante la audiencia La Gaceta de Tucumán

El diario tucumano La Gaceta consignó que fue la jueza Eliana Gómez Moreira quien libró la orden de libertad para que Sosa abandone próximamente su lugar de detención y pueda regresar a Buenos Aires.

El letrado que representa al arquero de “El Fortín” indicó que, cada 15 días, Sosa deberá presentarse en la unidad fiscal tucumana que investiga el supuesto abuso sexual y aclaró que el futbolista ya se encontraba en libertad desde esa primera audiencia aunque faltaban cumplir algunos requisitos y abonar la correspondiente fianza. Su abogado comentó que el arquero se encuentra actualmente en Tucumán acompañado por su esposa y uno de sus hijos.

En declaraciones para la prensa aquel día, Sosa indicó que confía “plenamente en la Justicia de Tucumán” para esclarecer los hechos. “Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto. No quiero entrar en destalle cuando son los abogados los que pueden hablar de una mejor manera, han trabajado muy bien”, agregó.

Asimismo, dijo que repudia “todo acto de violencia” y que lo sostiene desde el primer día. “Los detalles se van a aclarar en el juicio”, adelantó el futbolista. “Gracias a Dios hoy puedo ir a casa”, dijo.

