Vélez le ganó a Independiente por Thiago Aguirre, la aparición de otra “joya” de 17 años

La Fábrica, esa inagotable usina de chicos que posee Vélez en su ciudad deportiva de Ituzaingó, volvió a darle una alegría a su gente. En un duelo de tono bajo, tan disputado como plagado de errores, un acierto de uno de esos pibes capaces de crear un oasis en medio de cualquier desierto, le dio un merecido 1 a 0 sobre Independiente, un arranque de puntaje ideal y la cumbre de su zona. El tanto, primero que recibió el Rojo en el torneo, no solo lo dejó sin invicto. También, sin duda, llenó de argumentos a su técnico Gustavo Quinteros, que llevaba varias semanas quejándose por la falta de refuerzos que considera imprescindibles para dar pelea en el semestre.

El fútbol sin áreas es inevitablemente menos fútbol; y los partidos, a medida que pasan los minutos, se van transformando en partiditos. Llega el tiempo entonces de rescatar detalles pequeños. Algunos colectivos, por lo general en movimientos destinados a la recuperación antes que a la creación. Y la mayoría, individuales: una pisada aunque sea sobre un lateral y a la altura de mitad de cancha; el anticipo de un defensor que sale con el balón dominado; un cambio de frente que cae en el empeine de un compañero (y un empeine que controla el pase con calidad).

Lomónaco, central de Independiente, disputa el balón con Lanzini FACUNDO MORALES

En el cuarto de hora inicial, el Fortín y el Rojo ilusionaron con un ida y vuelta atrayente y una buena dosis de emociones, pero 30 minutos más tarde, cuando Leandro Rey Hilfer -un árbitro que dirige siempre con un error al alcance de su silbato- mandó a todos al vestuario, la gente ya pensaba más en la cena posterior que a lo (muy poco) que sucedía sobre el césped.

Está ocurriendo a menudo en este regreso postmundialista del torneo local. Los encuentros son intensos, casi todos parejos en su desarrollo, pero las imprecisiones golean a las exactitudes y lo anexo pasa a ocupar lugares que deberían estar destinados a la emoción.

Por ejemplo, fue más emotivo el primer retorno de Quinteros al José Amalfitani después del título ganado en 2024 que todo lo que ocurrió en la primera hora de juego. Hubo reconocimiento de la dirigencia a través de una placa y la proyección de la imagen del técnico en la pantalla del estadio, aplausos del público, más abrazos y besos efusivos de jugadores y colaboradores de la entidad velezana.

Zabala, lateral izquierdo de Independiente, disputa la pelota con Joaquín García; el lateral de Vélez asistió con un centro para el 1-0 FACUNDO MORALES

También hubo tiempo para calibrar el rendimiento que puede llegar a tener Kevin Lomónaco en su futura etapa en Europa, ya que todo indica que en Liniers disputó sus últimos minutos en el Rojo. La siguiente estación estaría en Oviedo, equipo al que rechazó cuando estaba en Primera y ahora tendrá que defender en Segunda. En su presunta despedida él también dejó detalles de su categoría, aunque mezclados con esos fallos que le fueron reduciendo la cotización y las expectativas.

De vuelta de los vestuarios y para cambiar el tedio y el rumbo, los dos entrenadores decidieron recurrir a los pibes, y la apuesta le salió mejor al Mellizo Barros Schelotto. Simón Escobar y Thiago Aguirre (ambos de 17 años) al batallador Matías Pellegrini, cuya movilidad constante fue indetectable para todo Independiente, la compañía que necesitaba. Del otro lado, el aporte de Facundo Valdez (19 años), fue tan inoperante como había sido el de Matías Abaldo en los primeros 45.

Thiago Aguirre, con el puño en alto para celebrar su gol de cabeza FACUNDO MORALES

No hubo mejor jugada para graficar esa diferencia que la del gol que le dio el triunfo al local. La flojedad de Valdez en la marca le permitió a Joaquín García sacar el centro desde la derecha, y Aguirre -que había iniciado la maniobra- lo anticipó a Juan Manuel Fedorco para sacudir la red con un frentazo.

Iban 25 minutos de la segunda parte, y fue quizás el único momento en el que la supremacía (leve, pero supremacía al fin) del mediocampo del Fortín hizo trabajar a Rodrigo Rey. Unos instantes antes, el arquero le había tapado un mano a mano a Pellegrini, y Lomónaco le había quitado con sagacidad otro al mismo delantero.

Del ataque de Independiente, en cambio, prácticamente no hubo noticias en todo el partido. Bien tomados los extremos e imperfecto Santiago Montiel en el último pase o el remate de media distancia, la búsqueda de Gabriel Ávalos por arriba acabó siendo el recurso exclusivo para preocupar al fondo local, casi siempre sin éxito. Un disparo de Lautaro Millán que desvió al córner Tomás Marchiori cerca del cierre; y un centro atrás de Montiel en el que se enredaron el arquero y Lisandro Magallán en la primera etapa fueron las únicas acciones para anotar en el cuaderno.

Lo mejor del partido

Carece el Rojo de volantes con espíritu ofensivo -algo que Quinteros viene remarcando desde la salida de Felipe Loyola-, los directivos se mostraron incapaces de encontrarle una solución a ese problema, y así ni el correcto manejo de los espacios atrás, ni el inteligente trabajo de Iván Marcone en el medio tienen continuidad en el campo rival y cualquier despiste defensivo puede condenarlo al sufrimiento.

Le ocurrió esta vez en Liniers y lo pagó con la pérdida del invicto y una actuación que borró en 90 minutos muchas de las ilusiones despertadas con los dos triunfos iniciales. Festejó Vélez, que acaba de vender a Tobías Andrada a River (19 años) y a Florián Monzón a Atlas (25), pero sigue sorprendiendo con nuevas apariciones. Porque Vélez es dueño de una Fábrica inagotable. Y nadie puede discutirle los merecimientos.