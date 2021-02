Hace unas semanas, Vélez frustró a Newell´s en Rosario al derrotarlo e impedirle definir con Rosario Central la zona Complementación de la Copa Maradona; ahora el Fortín y la Lepra se reencuentran, pero en Liniers. Crédito: Marcelo Manera / POOL ARGRA

Vélez y Newell's Old Boys se enfrentan este sábado a las 19.20 en el estadio José Amalfitani, en un partido de la zona 2 por la jornada 1 de la Copa de la Liga Profesional, con arbitraje de Patricio Loustau y transmisión de Fox Sports Premium.

El equipo local, dirigido por Mauricio Pellegrino, no cuenta con Thiago Almada ni Miguel Brizuela, que fueron separados del plantel a raíz de una imputación de abuso sexual, en una causa iniciada a fines de 2020. No formarán parte del conjunto "hasta tanto se resuelvan sus situaciones judiciales", comunicó Vélez.

En tanto, Pablo Galdames y Cristian Tarragona, expulsados en el último partido de la Copa Diego Maradona, frente a Rosario Central, fueron habilitados por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que dio amnistía a todos los que tenían sanciones pendientes de cumplimiento.

Por su parte, Newell's comienza el campeonato con la premisa de crecer. Envuelto en un proceso electoral que terminará el 25 de abril y que ya generó varios chisporroteos fuertes entre el oficialismo y la oposición, y bajo la mirada permanente de la justicia rosarina sobre los números del club, los dirigidos por Frank Kudelka intentarán quedar al margen de la vida política y mostrar una mejor imagen que la que irradiaron en la Copa Maradona.

De alguna manera el equipo rojinegro retoma donde dejó. Su último partido fue contra el propio Vélez en el Marcelo Bielsa, un 0-1 que le impidió llegar al partido definitorio de la zona Complementación con Rosario Central. Su andar en la competencia fue irregular y, salvo pasajes, Newell's no logró sostenerse a la hora de las mayores exigencias, que representaron Boca y Talleres, con los que volverá enfrentarse por la zona 2 de la Copa Liga Profesional. El clásico con Central tendrá lugar en el Gigante de Arroyito el 2 de mayo, una semana después de las elecciones, por la fecha 12.

Si una palabra identifica al equipo rosarino en esta etapa, ésa es "retorno". Porque recuperó a su arquero titular, Alan Aguerre, de alto nivel hasta que una entrada imprudente de Carlos Tevez lo sacó de las canchas durante tres meses, y porque tres futbolistas vuelven a calzarse la camiseta. Franco Escobar lo hace tras su paso por Atlanta United, de la Major League Soccer, conjunto en el que lo dirigió Gerardo Martino. Fernando Belluschi, libre de Lanús, y Brian Rivero, que regresó tras su paso por Independiente del Valle, de Ecuador, se vestirán nuevamente de rojo y negro. E Ignacio Scocco vuelve a la carga tras una fractura de clavícula que no necesitó operación, sufrida en el partido de la fecha 5 de la Copa Maradona en la Bombonera. Newell's recupera experiencia.

El sector de la cancha donde más sufrió en los últimos torneos fue el de la retaguardia. Por eso fue prioritario para el entrenador incorporar jugadores en esa zona. Yonathan Cabral, de proveniente de Atlético Tucumán, trabaja casi desde el inicio de la minipretemporada, y se espera por Cristian Lema, que está en Arabia Saudita. La desvinculación viene lenta por diferencias en los números, pero en el Parque Independencia no pierden las esperanzas. Para el caso de que no arribe, Escobar, habitual lateral derecho, podrá ocupar ese lugar cuando concluya su puesta a punto. Como si fuera poco, Kudelka no contará con Santiago Gentiletti que fue sometido a una operación en la rodilla derecha y será una baja en buena parte de la Copa.

Las partidas mas significativas fueron las de Sebastián Palacios y Aníbal Moreno a Avellaneda. Por el delantero, que volvió a Independiente, se hará un nuevo esfuerzo en pos de un préstamo: el tucumano, aun con altibajos, fue muy importante, con cinco goles en el torneo anterior. Moreno se fue a Racing, aunque con más futuro que presente. También dejaron el club Manuel Guanini -de bajísimo rendimiento-, Fabricio Fontanini y Angelo Gabrielli, titulares en la Copa Maradona.

Probables alineaciones

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Emiliano Amor y Francisco Ortega; Agustín Mulet y Federico Mancuello; Ricardo Centurión, Pablo Galdames o Ricardo Álvarez y Luca Orellano; Juan Martín Lucero. DT: Mauricio Pellegrino.

Alan Aguerre; Facundo Nadalin, Manuel Capasso, Yonathan Cabral y Mariano Bittolo; Brian Rivero o Julián Fernández, Jerónimo Cacciabue y Pablo Pérez; Alexis Rodríguez, Ignacio Scocco y Maxi Rodríguez. DT: Frank Kudelka. Árbitro: Patricio Loustau.

Patricio Loustau. Estadio: José Amalfitani (Vélez).

José Amalfitani (Vélez). Hora: 19.20.

19.20. TV: Fox Sports Premium.

