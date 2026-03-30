Newell’s no detiene su derrumbe: ahora perdió contra Acassuso y se despidió de la Copa Argentina

Acassuso concretó una de las sorpresas de los 32avos. de final de la Copa Argentina al imponerse por 2-0 sobre Newell’s en el estadio Nuevo Monumental de Rafaela.

El conjunto de la Primera Nacional, que presentó una formación con mayoría de suplentes, se clasificó a la siguiente instancia en la que se enfrentará al ganador del cruce entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Camioneros.

El resultado profundizó el presente adverso del equipo rosarino, que no logra revertir su dinámica negativa en la temporada. En cambio, Acassuso ratificó el buen inicio que había mostrado en el torneo y trasladó ese rendimiento a un escenario de eliminación directa.

Acassuso sorprendió a Newell's X @AcassusoOficial

“A veces uno se queda sin recursos y herramientas para poder cambiarlo. No quiero decir cosas que después me arrepienta. No tengo muchos argumentos para dar explicaciones extensivas como las di en otro momento”, remarcó Frank Kudelka, el conductor de este Newell´s que sufrió tres derrotas en cinco partidos desde su vuelta al Rojinegro.

“No van a diferir mis palabras a las que dije apenas llegué. Damos un paso para adelante y dos para atrás, no hay muchas explicaciones. Es la tónica que se lleva desde hace mucho tiempo, a veces uno se queda sin recursos para poder cambiar la situación. Veníamos ilusionados, pero a la hora del momento delicada que tiene todo partido, sucumbimos rápido, nos hacen un gol de un ataque nuestro”, explicó el DT.

El desarrollo del encuentro mostró desde el inicio a Newell’s con mayor protagonismo territorial. En los primeros minutos generó aproximaciones a partir de remates de Jerónimo Russo y David Sotelo, además de un intento de Walter Núñez que se fue desviado. Sin embargo, la solidez defensiva de Acassuso, sumada a la respuesta del arquero César Atamañuk, sostuvo el empate en el tramo inicial.

La apertura del marcador llegó a los 20 minutos del primer tiempo. Tras una acción iniciada por Agustín Hermoso, Martín Schlotthauer definió y estableció el 1-0 para el equipo de San Isidro. A partir de ese momento, el partido modificó su dinámica: Newell’s mantuvo la posesión y acumuló llegadas, pero sin eficacia en los metros finales, mientras que Acassuso apostó a una estructura más replegada y a la salida rápida.

Acassuso avanzó a 16avos de final de la Copa Argentina X @AcassusoOficial

Antes del descanso, el conjunto rosarino insistió con remates desde media distancia y acciones de pelota parada, aunque sin vulnerar el arco rival.

En el complemento, Newell’s profundizó su dominio territorial. Generó una serie de situaciones a través de Luciano Herrera y Matías Cóccaro, además de reiterados tiros de esquina ejecutados por Facundo Guch y Jerónimo Russo. En ese contexto, el arquero Atamañuk volvió a intervenir en varias oportunidades para sostener la diferencia.

La Lepra tuvo una de las ocasiones más claras para empatar a los 32 minutos, cuando un remate de Herrera impactó en el palo. En la continuidad de la jugada, Cóccaro volvió a exigir al arquero rival, que respondió con una nueva intervención.

El resumen del partido

En medio de ese desarrollo, Acassuso amplió la ventaja a los 29 minutos del segundo tiempo. Nahuel Petillo conectó de cabeza dentro del área y estableció el 2-0, tras una jugada que volvió a encontrar a la defensa de Newell’s sin reacción. El tanto modificó el tramo final del encuentro, en el que el conjunto rosarino continuó en búsqueda del descuento, pero sin precisión.

En los minutos finales, el conjunto rosarino acumuló intentos, incluidos remates de Juan Ignacio Ramírez y Jerónimo Gómez Mattar, además de centros reiterados al área. Sin embargo, Acassuso sostuvo el orden defensivo y evitó cualquier modificación en el resultado.

El cierre del partido llegó con el pitazo final del árbitro Pablo Echavarría, que marcó la clasificación del conjunto de la Primera Nacional, algo muy celebrado por el conjunto de San Isidro por el impacto del logro: venció a un equipo de primera división después de 92 años. El triunfo llevó alegría a un club que recientemente sufrió la pérdida de su vicepresidente. Javier Francisco “Pipo” Marín, murió el 25 de febrero pasado.

Su fallecimiento impactó en el mundo del fútbol argentino tras más de 35 años en la gestión del club de San Isidro. Era reconocido como uno de los mayores confidentes de Tapia y el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.