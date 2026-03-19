Newell’s, Huracán, y un presunto amaño de partido con el que los rosarinos se aseguraron la permanencia en 2025

El fútbol argentino enseña una admirable capacidad para enredarse en escándalos. Con su presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, la AFA es un centro de denuncias judiciales, destacándose la presunta retención de aportes por más de 20.000 millones de pesos, las operaciones financieras bajo sospecha y la investigación por la propiedad de una mansión en Pilar. La publicación de chats donde se infiere la designación inconsistente de los árbitros del ascenso es otro escenario de la impudicia.

Pero también los clubes ofrecen flancos que revelan que la corrupción y la inmoralidad esta enquistada, además de eludir la competitividad y quebrar los reglamentos. Newell’s y Huracán están envueltos en una grave sospecha de amaño del partido que protagonizaron el 8 de noviembre de 2025, en Parque Patricios: los rosarinos ganaron por 2 a 0 y con el resultado se aseguraron la permanencia en la Liga Profesional, a falta de una jornada para la finalización del torneo Clausura.

La victoria sobre Huracán, la única que sumó Newell's en los últimos 19 partidos; los rojinegros marchan último en la Zona A del torneo Clausura y en la Tabla Anual @Facamorales

El candidato a presidente en las dos últimas elecciones y exvicepresidente de Newell’s, entre 2016 y 2021, Cristian D’Amico, lanzó una frase polémica y horas más tarde, en una entrevista en una radio de Rosario, intentó enmendar el error que encendió la discusión y la sospecha. “Boero le permitió [al expresidente Ignacio Astore] llegar hasta diciembre, donde casi nos vamos a la B si no hacíamos gestiones para que Newell’s pudiera ganar un partido”, dijo D’Amico, quien días antes de los comicios de diciembre del año pasado –fue derrotado por Ignacio Boero- le regaló a Tapia una mesa artesanal de madera y resina, con tres estrellas y el dibujo incrustado de la Copa del Mundo, la cual llevó personalmente al presidente de la AFA.

La suspicacia la avaló en la cuenta de X –exTwitter- el dirigente opositor Daniel Giraudo, y ante el revuelo D’Amico suavizó el tenor del mensaje: “Le ofrecimos un premio económico al plantel para ver si los motivaba. No hizo falta eso, porque estuvieron a la altura. No hubo jugadas dudosas”, comentó en LT8, de Rosario.

La victoria fue la única que cosechó Newell’s en los últimos 19 partidos, aunque con ella logró la meta de permanecer en la Liga Profesional. Al finalizar el encuentro, Leonardo Gil –exRosario Central- se retiró del campo visiblemente desencajado y expresó una frase controvertida: “Van para atrás, pechos fríos de mierda. Eso son”. El director técnico Frank Kudelka –ahora en Newell’s- se acercó para calmar al volante, que dos días más tarde, en redes sociales, señaló que el enojo y el descontento no tenía como destinatarios a los compañeros.

“Quería aclarar que mi reacción en caliente en el partido contra Newell’s del sábado no fue contra mis compañeros. Jamás pondría en duda la honorabilidad de juego de cada uno de ellos. Las pulsaciones estaban a mil en un partido tan importante para nosotros de cara al futuro, que queríamos ganar. Ante esa necesidad reacciono de una forma que no debería haberlo hecho. Quiero disculparme por el malentendido a mis compañeros, cuerpo técnico y a la gente de Huracán”, escribió Gil en su cuenta de Instagram. Allegados a Huracán afirman que entre los apuntados estaban dos integrantes de la defensa.

El técnico Frank Kudelka intenta calmar a Leonardo Gil, el volante que lanzó criticó la actuación de sus compañeros en la derrota de Huracán con Newell's; el volante luego se desdijo en las redes sociales @Facamorales

En la última fecha del torneo Clausura 2025, el Globo igualó en un polémico partido con Barracas Central, finalizó en la undécima posición, a un punto de Estudiantes, de La Plata, el último clasificado para los playoffs y luego campeón. Tampoco logró una de las plazas para las copas internacionales, ya que dos unidades lo separaron de Barracas Central, que se apoderó del último cupo para la Copa Sudamericana 2026. La derrota deportiva se tradujo también en un perjuicio económico.

De confirmarse las sospechas, aunque por el momento no se inició ninguna investigación, el Artículo 73 del Reglamento de Penas y Transgresiones de la AFA señala que por soborno la suspensión es de cuatro meses a dos años al club que “por si, por persona interpuesta o por cualquier medio, induzca o intente inducir a jugador a desempeñarse desventajosamente para el equipo que integre, o induzca o intente inducir a árbitro o árbitro asistente para que actúe en forma que asegure o facilite la derrota, el empate o él triunfo de alguno de sus equipos". Si reincide dentro de los seis años siguientes, le corresponderá la pena de expulsión. La misma sanción se aplicará, cuando las determinaciones adoptadas por un club, en cuanto a la constitución de su equipo representativo, signifique la concesión de ventajas inaceptables.

PICANTE: HURACÁN PERDIÓ CON NEWELL'S EN UN DUCÓ MUY TENSO Y EL COLO GIL TERMINÓ RE CALIENTE. Lo tuvo que frenar Kudelka... pic.twitter.com/bWqQvTVaTp — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

El comienzo de la actual temporada no modificó el rumbo de Newell’s. Está último en la Zona A y también en la Tabla Anual; perdió el clásico con Rosario Central –aventaja en el historial por 22 partidos- y después de la estrepitosa goleada ante Lanús, que se impuso el martes, por 5 a 0, renunció Roberto Sensini, que desempeñaba el cargo de director deportivo. Los rojinegros, además, rescindieron el contrato de los técnicos Favio Orsi y Sergio Gómez, quienes dirigieron apenas seis partidos; Kudelka fue el seleccionado para tomar el control, pero los resultados no acompañan y el equipo, sin reacción futbolística ni anímica, viene de sufrir una caída durísima ante Lanús (0-5).

Dicen que Newells gano un solo partidos de los últimos 19.

FALSO

Ese partido lo gano @CristianDAmico_ y todos lo sabemos.

Bajarse del caballo de la soberbia y llamar a la gente q supo conducir el Club.

Su experiencia es imprescindible.

La violencia hoy no nos conduce a nada. — Daniel Giraudo (@DanGiraudo) March 18, 2026

Además de la crisis de resultados, el club tiene una abultada deuda superior a los 35 millones de dólares. Los hinchas ensayaron el miércoles una protesta en la puerta del club y se produjeron algunas escaramuzas con integrantes de la tercera línea de la barra brava, mientras que el sábado se desarrollaría una reunión entre dirigentes del oficialismo y los referentes de las agrupaciones opositoras que se presentaron en las elecciones de diciembre pasado.

“La comisión directiva tiene que entender que esto no es la comuna de Alvear o una empresa”, apuntó D’Amico, en referencia a Boero, que renunció a su banca de concejal al ser elegido presidente.