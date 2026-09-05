Vélez pidió a la AFA la impugnación del partido contra Boca luego de que incluyera seis jugadores extranjeros en el plantel

Tras quedar eliminado de la Copa Argentina, Vélez presentó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) un pedido de impugnación del partido contra Boca y su clasificación a cuartos del final de la competición. Desde el Fortín argumentaron que el Xeneize incluyó en su plantel seis jugadores extranjeros cuando el máximo habilitado por la normativa vigente es de cinco.

Desde el club dirigido por Fabián Berlanga compartieron un comunicado oficial este sábado al mediodía. “El Club Atlético Vélez Sarsfield informa que presentó formalmente ante el Tribunal de Disciplina de la AFA la protesta e impugnación del partido disputado el pasado 2 de septiembre frente a Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina”, escribieron a través de X.

Según la página oficial de la Copa Argentina, Boca tuvo, entre titulares y suplentes, a seis jugadores extranjeros. En el listado entrarían el arquero Álvaro Montero (Colombia), el defensor Leandro Lozano (Uruguay), el mediocampista Carlos Palacios (Chile) y los delanteros Sebastián Villa (Colombia), Enner Valencia (Ecuador) y Ángel Romero (Paraguay). El uruguayo Miguel Merentiel y el chileno Williams Alarcón no ingresaron en la discusión por tener nacionalidad argentina.

El comunicado donde Vélez pide la impugnación del partido contra Boca Captura

Montero, Lozano y Villa formaron parte del equipo titular. Durante el partido, Rodolfo “Vasco” Arruabarrena realizó cuatro cambios, de los cuales dos incluyeron el ingreso de extranjeros: el ingreso de Valencia por Merentiel y de Palacios por Paredes. Solo cinco de los seis jugadores extranjeros lograron sumar minutos en cancha.

Desde Vélez argumentaron que Boca incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis futbolistas extranjeros, “cuando la normativa vigente establece un máximo de cinco habilitados para integrarla”. “La situación surge de la propia planilla oficial del partido de los registros del sistema COMET de la AFA. No se trata de una cuestión de interpretación ni de una discusión arbitral. Se trata del cumplimiento de una regla vigente y de una documentación oficial que acredita su incumplimiento”, escribieron en X.

Ante ello, solicitaron que se declare la “alineación indebida” y que Vélez clasifique a cuartos de final de la Copa en vez de Boca. También pidieron la suspensión de la clasificación del Xeneize “hasta tanto exista una resolución definitiva sobre la protesta”. “Vélez defenderá esta posición por las vías institucionales correspondientes porque entiende que la igualdad ante las reglas no puede ser optativa”, cerraron.

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