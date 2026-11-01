Vélez y San Lorenzo empataron 2-2 en un partidazo en Liniers que dejó muy enojados a los hinchas locales

Vélez y San Lorenzo empataron 2-2 en un partidazo en Liniers que tuvo de todo: una ráfaga de goles, una remontada inesperada y un desenlace que dejó un sabor amargo para los locales. El equipo de Guillermo Barros Schelotto parecía encaminarse a una goleada después de convertir dos tantos en apenas tres minutos, pero el Ciclón descontó antes del entretiempo y encontró la igualdad sobre el final. Un resultado que condicionó las posibilidades de Vélez de pelear el título en la Tabla Anual y deja a San Lorenzo expectante para ingresar en los octavos de final del Clausura.

La superioridad del conjunto local no se trasladó al marcador final, pese a un comienzo arrollador. A los 22 minutos, Juan Policella desvió un centro de Mateo Pellegrini y abrió el resultado. Apenas tres minutos después, el propio Pellegrini amplió la ventaja y parecía dejar el encuentro prácticamente resuelto. Sin embargo, San Lorenzo encontró una respuesta antes del descanso: a los 46, Alexis Cuello, después de una semana marcada por su enojo con el Gallego Insua en el partido anterior, sacó un remate cruzado y estableció el 2-1.

Velez arrancó arriba, pero se encontró con un gran arquero, José Devecchi, que evitó se llevara los tres puntos Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

En el segundo tiempo, el encuentro sumó otra polémica. A los 53 minutos, Ronaldo Martínez, uno de los goleadores del campeonato, convirtió lo que hubiera sido el tercer tanto, pero la acción quedó invalidada por una falta previa. La jugada se retrotraía mucho antes, por una plancha de Lucas Robertone a Cuello, que punteaba antes la pelota.

“Buscaron mucho para anular el gol”, declaró postpartido Manuel Lanzini. La decisión desató la furia de los mellizos Barros Schelotto en el banco de suplentes. Poco después, Guillermo fue expulsado por el árbitro Facundo Tello, que tras el final también expulsaría a Gustavo.

TRAS LA REVISIÓN, TELLO ANULÓ EL 3-1 DE VÉLEZ



El árbitro del encuentro anuló el gol de Ronaldo Martínez por una infracción previa de Robertone sobre Cuello.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/2d60egI42F — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 31, 2026

Y cuando parecía que los tres puntos se quedarían en Liniers, llegó el golpe definitivo. Una jugada de pelota parada terminó primero con un remate en el palo, pero Rodrigo Auzmendi aprovechó el rebote y empujó la pelota a la red para sellar el 2-2 y completar la remontada del Ciclón. Terminado el partido, Gustavo vio la tarjeta roja por parte del árbitro tras un fuerte cruce con Miguel Savorani, primer asistente, a quien su hermano ya había señalado en la previa del partido.

El empate dejó a Vélez en el segundo puesto de su grupo, por detrás de Instituto, aunque con la tranquilidad de tener asegurada su clasificación a los playoffs del Clausura. San Lorenzo, en cambio, está fuera de los puestos de clasificación y se jugará todo en la última fecha.

Lo mejor del partido

Pero la mayor preocupación pasa por la tabla anual, que concentra buena parte de las miradas en la recta final de la temporada. Vélez quedó cuarto, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana, por detrás de Rosario Central, que llegó a la cima tras su polémica victoria ante Sarmiento, y de sus perseguidores Boca y Argentinos Juniors, que todavía deben jugar. Así, lo que comenzó como una tarde ideal para los locales terminó con frustración, mientras que San Lorenzo, pese a su reacción, tampoco consiguió el triunfo que necesitaba.