Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina y pidió que no se juegue Boca-Racing el domingo

Vélez Sarsfield no se da por vencido en su reclamo por el partido que perdió ante Boca en la Copa Argentina, el 2 de septiembre último. En las últimas horas, el Fortín presentó una apelación al fallo del Tribunal de Disciplina que no le dio lugar al reclamo original y solicitó que no se dispute el encuentro entre Racing y el club de La Ribera correspondiente a los cuartos de final de ese torneo, cuya realización fue comunicada para el próximo domingo, “hasta que se resuelva el recurso o se adopte una nueva decisión expresa sobre la medida provisional”.

“En atención a la urgencia y a la fase eliminatoria de la competencia, se imprima trámite inmediato al recurso y a la petición provisional”, añade parte del pedido formal presentado por la institución porteña.

Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina sobre Boca y pidió que no se juegue el partido contra Racing el domingo. captura de redes

Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina sobre Boca y pidió que no se juegue el partido contra Racing el domingo. captura de redes

La Justicia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió, este martes, que el xeneize no sea descalificado de la competencia luego de que inscribiera seis extranjeros en el partido ante el Fortín por los octavos de final de la competencia. En cambio, sancionó económicamente al club de La Ribera con una multa equivalente al valor de 1000 entradas.

El vicepresidente de Vélez, Nelson Pugliese, ya había anticipado: “Vamos a apelar la medida ante AFA, que se presente un recurso de amparo y que se detenga el campeonato; si tenemos que ir al TAS, iremos al TAS”. En desacuerdo con esa medida, el dirigente sumó, en diálogo con Radio La Red: “Estoy buscando un adjetivo calificativo que represente lo que siento. Una vez más, los hinchas y socios nos sentimos perjudicados”.

El comunicado donde Vélez pide la impugnación del partido contra Boca Captura

Pugliese reiteró que Boca sacó provecho tras la inclusión de seis jugadores extranjeros. En ese sentido, explicó: “Este fallo es inentendible; nosotros queríamos que se cumpla con el reglamento. No hubo ninguna duda; la ventaja que sacaron es evidente”. “Que nos pasen este tipo de cosas nos da mucha indignación”, agregó.

El Tribunal de Disciplina de AFA no dio lugar al reclamo de Vélez de que Boca sea eliminado de la Copa Argentina tras incluir seis extranjeros en lugar de los cinco permitidos en los octavos de final. El órgano reconoció que el xeneize cometió una infracción reglamentaria. Sin embargo, en su resolución, aclaró que “la falta fue meramente administrativa y no constituyó una alineación indebida, ya que no llegó a participar en la cancha ningún jugador inelegible”.

De esta manera, la resolución fue solamente una sanción económica para el club presidido por Juan Román Riquelme, que podrá jugar los cuartos ante Racing el próximo domingo 27 de septiembre.