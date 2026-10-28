Venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026: precios y cómo comprar

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció cómo será la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro que tendrá lugar el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia en horario y con árbitro a confirmar.

Desde este miércoles, solo las personas con nacionalidad colombiana residentes en ese país pueden adquirir tickets de la Categoría 2. El público en general podrá comprar boletos de las Categorías 1 y 2 desde el viernes 30 de octubre a las 14 (hora argentina) mientras que los sectores exclusivos para hinchas de cada club (Categoría 3) estarán disponibles en una fecha a confirmar por la organización.

Los tickets se venden solamente a través de la plataforma oficial de la Conmebol. Para acceder, es requisito indispensable registrarse.

Precios de las entradas para la final de la Copa Sudamericana

Categoría 1: USD 250

USD 250 Categoría 2: USD 180 (dólares estadounidenses) / COP 563.995 (pesos colombianos).

USD 180 (dólares estadounidenses) / COP 563.995 (pesos colombianos). Categoría 3 (exclusiva para hinchas de los clubes finalistas): USD 90

Detalle de la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana 2026

Lo que hay que saber de la final de la Copa Sudamericana 2026

El primero que accedió al encuentro que determinará al campeón fue el xeneize gracias a que eliminó a Vasco Da Gama por un global de 3 a 2. En la ida, en la Bombonera, perdió 1 a 0 y en la revancha, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, sonrió 3 a 1. El Galo, en tanto, dejó afuera Montevideo City Torque 3 a 2, con un triunfo 3 a 0 en la ida y una caída 2 a 0 en la revancha en Uruguay.

El club del barrio porteño de La Boca volverá a jugar una final continental después de tres años, tras caer en la Libertadores 2023 frente a Fluminense también en el Maracaná. Hace casi dos décadas que no se consagra en Sudamérica y la última fue en la Libertadores 2007 contra Gremio. No obstante, es uno de los máximos ganadores de la historia de la Copa Sudamericana con dos estrellas al igual que Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador; Independiente, Atlético Paranaense y Lanús.

Boca Juniors y Atlético Mineiro dirimirán la Copa Sudamericana 2026

En al recta final de la temporada en curso, Boca tiene una gran ocasión de dejar atrás más de tres años de sequía porque la última vez que levantó un trofeo fue el de la Supercopa Argentina 2022 el 1° de marzo de 2023. Además de la Sudamericana, está en semifinales de la Copa Argentina -enfrentará a Banfield el 14 de noviembre-; lidera la Tabla Anual 2026 -otorga el título de “Campeón de Liga”; y está clasificado octavos del Torneo Clausura. Si es campeón de este último campeonato, accederá al Trofeo de Campeones. Es decir, puede cerrar el año con un máximo de cinco vueltas olímpicas.

Atlético Mineiro, dirigido por Eduardo Domínguez y quien no podrá contar con Alan Franco porque fue expulsado en el último juego, nunca festejó en la Copa Sudamericana e, incluso, perdió la final en 2025 contra el Granate. Teniendo en cuenta que también cayó en la definición de la Copa Libertadores 2024 en el Monumental contra Botafogo, lleva dos finales continentales seguidas con derrota.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026, con el camino trazado hasta la final Canchallena

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

2002: San Lorenzo (Argentina).

2003: Cienciano (Perú).

2004: Boca Juniors (Argentina).

2005: Boca Juniors (Argentina).

2006: Pachuca (México).

2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).

2008: Internacional (Brasil).

2009: LDU Quito (Ecuador).

2010: Independiente (Argentina).

2011: Universidad de Chile (Chile).

2012: San Pablo (Brasil).

2013: Lanús (Argentina).

2014: River Plate (Argentina).

2015: Independiente Santa Fe (Colombia).

2016: Chapecoense (Brasil).

2017: Independiente (Argentina).

2018: Athletico Paranaense (Brasil).

2019: Independiente del Valle (Ecuador).

2020: Defensa y Justicia (Argentina).

2021: Athletico Paranaense (Brasil).

2022: Independiente del Valle (Ecuador).

2023: LDU Quito (Ecuador).

2024: Racing Club (Argentina).

2025: Lanús (Argentina).

Boca fue bicampeón de la Copa Sudamericana en 2004 y 2005

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana