La selección argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, buscará este viernes su clasificación a los octavos de final del Mundial de la categoría que se está disputando en Indonesia, cuando se enfrente a Polonia por la tercera y última fecha del grupo D. El encuentro se disputa en el Estadio Internacional de Yakarta a partir de las 6 (hora argentina), con el arbitraje del costarricense Keylor Herrera. Se puede ver en vivo por televisión a través de DSports, TV Pública y TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas DGO, Cont.ar y TyC Sports Play.

También desde las 6 y por la misma zona, se enfrentan Senegal y Japón en el Estadio Jalak Harupat, de Bandung. Tras dos fechas disputadas, Senegal suma seis unidades, la Argentina y Japón 3, y Polonia cierra sin puntos. El combinado albiceleste se recuperó de la derrota en el debut ante los africanos -que golearon por 4 a 1 a los europeos en la segunda fecha- y derrotó por 3 a 1 a Japón con goles de Claudio ‘Diablito’ Echeverri, Valentino Acuña y Agustín Ruberto (Rento Takaoka descontó para los asiáticos).

Valentino Acuña celebra el segundo gol de la selección argentina Sub 17 sobre Japón Achmad Ibrahim - AP

En los papeles, Senegal no debería perder ante Japón y, por lo tanto, se clasificará a la siguiente instancia en el primer lugar; mientras que la Argentina debería cumplir con las expectativas derrotando a los polacos y clasificándose en el segundo puesto. El Mundial de esta categoría siempre le fue esquivo al seleccionado albiceleste. El país acumula tres títulos mundiales en mayores y seis en Sub 20, pero nunca logró llegar a una final Sub 17 y sólo pudo alcanzar el tercer puesto en tres oportunidades (Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003).

Argentina vs. Polonia: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del grupo D del Mundial Sub 17 Indonesia 2023.

Día: Viernes 17 de noviembre.

Hora: 6 (horario argentino).

Estadio: Internacional de Yakarta, Indonesia.

Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica).

Argentina vs. Polonia: cómo ver online

En la Argentina hay tres opciones para seguir los juegos por televisión: DirecTV, a través de sus diferentes señales de DSports, transmite todos los juegos; mientras que TyC Sports dispone de los cotejos de la selección argentina -al igual que la TV Pública-, como así también otros de relevancia. Además, vía streaming hay otras tres alternativas: DGO, TyC Sports Play y Cont.ar. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.31 contra los 6.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Polonia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.20.

Posible formación de la selección argentina

Jeremías Florentín; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Palacio, Octavio Ontivero; Mariano Gerez, Valentino Acuña; Santiago López, Claudio Echeverri, Thiago Laplace o Franco Mastantuono y Agustín Ruberto.