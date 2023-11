escuchar

Se llevó a cabo este jueves la tercera y última fecha de los grupos A y B del Mundial Sub 17 Indonesia 2023 y tres seleccionados clasificaron a octavos de final, instancia en la que ya se encontraban España, Inglaterra, Senegal, Francia, Estados Unidos y Alemania: Marruecos, Ecuador y Malí. Uzbekistán debe esperar que concluya la instancia para saber si es uno de los mejores terceros y se mete entre los 16. En contrapartida, el anfitrión, Panamá y Canadá quedaron eliminados.

Los marroquíes lideraron la zona A con seis puntos gracias a la victoria por 3 a 1 sobre Indonesia y aprovecharon que los ecuatorianos igualaron 1 a 1 con los panameños. En la B, Malí goleó por 5 a 1 a los canadienses y avanzó como escolta de los españoles, que igualaron 2 a 2 con Uzbekistán.

Así están las tablas de posiciones del Mundial Sub 17, mientras se desarrolla la tercera fecha FIFA

El torneo continuará este viernes con otros cuatro juegos de la tercera jornada y sobresale el de la selección argentina vs. Polonia. En simultáneo, Senegal se mide con Japón. Ambos cotejos se desarrollarán desde las 6 (hora argentina). En el segundo turno, a las 9, se definirá el grupo C con los choques Inglaterra vs. Brasil e Irán vs. Nueva Caledonia.

Fixture y resultados de la etapa de grupos del Mundial Sub 17

Grupo A

Fecha 1

Panamá 0-2 Marruecos.

Indonesia 1-1 Ecuador.

Fecha 2

Marruecos 0-2 Ecuador.

Indonesia 1-1 Panamá.

Fecha 3

Marruecos 3-1 Indonesia.

Ecuador 1-1 Panamá.

Grupo B

Fecha 1

Mali 3-0 Uzbekistán.

España 2-0 Canadá.

Fecha 2

España 1-0 Malí.

Uzbekistán 3-0 Canadá.

Fecha 3

Canadá 1-5 Malí.

Uzbekistán 2-2 España.

Grupo C

Fecha 1

Nueva Caledonia 0-10 Inglaterra.

Brasil 2-3 Irán.

Fecha 2

Brasil 9-0 Nueva Caledonia.

Inglaterra 2-1 Irán.

Fecha 3

Inglaterra vs. Brasil - Viernes 17 de noviembre a las 7 en el estadio Internacional de Jakarta.

Irán vs. Nueva Caledonia - Viernes 17 de noviembre a las 7 en el estadio Si Jalak Harupat.

Grupo D

Fecha 1

Japón 1-0 Polonia.

Argentina 1-2 Senegal.

Fecha 2

Senegal 4-1 Polonia.

Japón 1-3 Argentina.

Fecha 3

Senegal vs. Japón - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Polonia vs. Argentina - Viernes 17 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.

La selección argentina está a un paso de los octavos de final del Mundial Sub 17 Achmad Ibrahim - AP

Grupo E

Fecha 1

Francia 3-0 Burkina Faso.

Corea del Sur 1-3 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos 2-1 Burkina Faso.

Francia 1-0 Corea del Sur.

Fecha 3

Estados Unidos vs. Francia - Sábado 18 de noviembre a las 9 en el estadio Internacional Jakarta.

Burkina Faso vs. Corea del Sur - Sábado 18 de noviembre a las 9 en el estadio Si Jalak Harupat.

Grupo F

Fecha 1

Venezuela 3-0 Nueva Zelanda.

México 1-3 Alemania.

Fecha 2

México 2-2 Venezuela.

Nueva Zelanda 1-3 Alemania.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. México - Sábado 18 de noviembre a las 6 en el estadio Si Jalak Harupat.

Alemania vs. Venezuela - Sábado 18 de noviembre a las 6 en el estadio Internacional de Jakarta.