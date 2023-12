escuchar

El sorteo de la Copa América Estados Unidos 2024 se lleva a cabo este jueves en el complejo James L. Knight Center de Miami y los equipos que participarán del certamen, entre ellos la selección argentina, conocen a sus rivales para la primera etapa del campeonato que se jugará del 20 de junio al 14 de julio del año próximo.

El evento inicia a las 21.30 (hora argentina) y se transmite en vivo por TyC Sports y DSports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser cliente de un cableoperador para acceder al contenido.

Uruguay es uno de los máximos ganadores de la Copa América (15), igual que la Argentina Matilde Campodónico - AP

Así se hace el sorteo

Los seleccionados se dividieron en cuatro bombos de cuatro cada uno. En el 1 están la Argentina, México, Estados Unidos y Brasil, los cuales son cabezas de serie y están asignados a los grupos A, B, C y D, respectivamente. En el copón 2 figuran Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú; en el 3 Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay; y en el 4 Bolivia, Jamaica y otros dos elencos de la Concacaf que se definirán en dos llaves a disputarse en marzo (Canadá vs. Trinidad y Tobago y Costa Rica vs. Honduras).

Entre las disposiciones más relevantes sobresalen que en un mismo grupo no puede haber más de tres países de la Conmebol y más de dos de la Concacaf. En cada zona quedarán un conjunto de cada bolillero, por lo que cada uno sabe de antemano que no competirá al menos en la fase inicial frente a un rival que está en su bombo.

Bolilleros

Argentina (A1), México (B1), Estados Unidos (C1) y Brasil (D1).

Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú.

Chile, Panamá, Venezuela y Paraguay.

Bolivia, Jamaica, Canadá o Trinidad y Tobago; y Costa Rica u Honduras.

Los bolilleros para el sorteo de la Copa América 2024, con la Argentina cabeza de serie

Los 16 equipos se dividirán en cuatro grupos de cuatro cada uno y los dos líderes avanzarán a los cuartos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa hasta la definición del 14 de julio de 2024 en el Hard Rock Stadium ubicado en Miami Gardens, en el estado de Florida. El encuentro inaugural del certamen tendrá lugar el 20 de junio del año próximo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con la presencia de la selección argentina, campeona defensora, ante un rival a definir en el sorteo.

En total serán 14 recintos distribuidos a lo alto y ancho del amplio territorio estadounidense. Teniendo en cuenta la dinámica del campeonato, dos grupos disputarán sus duelos en el oeste y centro y el resto de las zonas, en el este y centro. El torneo irá en dirección al este porque los cuartos de final tendrán lugar en el oeste y centro mientras que las semifinales y la definición, en el este.