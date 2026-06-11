Ver partidos del Mundial 2026 en vivo: por dónde pasan la Copa del Mundo

El Mundial de Estados Unidos-México-Canadá 2026 marcará un hito debido a la participación de 48 seleccionados por primera vez. Este incremento de países involucrados genera un interés global inédito y aumenta las opciones de transmisión para los fanáticos que buscan seguir cada encuentro en vivo. En la Argentina, el abanico de alternativas televisivas y digitales es extenso, principalmente para los encuentros que involucren al campeón del mundo en ejercicio. Además, el minuto a minuto de cada compromiso estará disponible en canchallena.com.

DSports posee los derechos de los 104 partidos que conforman el calendario oficial. La novedad principal es la alianza estratégica que permite sintonizar estas señales mediante Flow, en los canales 109 (DSports) y 110 (DSports+), y a través de la plataforma digital Paramount+. De esta manera, los usuarios podrán acceder a la totalidad de los compromisos del campeonato mediante estas señales.

Los partidos de la selección argentina se podrán ver en vivo a través de varias señales de TV y streaming X Chiqui Tapia

TyC Sports, por su parte, incluye en su grilla 52 partidos. En el caso de los canales de aire, Telefé transmite 32 juegos, y la TV Pública emite 10 partidos, mediante una retransmisión de la producción realizada por DSports. Es importante destacar que los tres canales abiertos garantizan la emisión de los encuentros de la selección argentina.

El ecosistema digital también se fortalece. ESPN se suma a la propuesta oficial con la transmisión de 30 encuentros por streaming mediante la plataforma Disney+ Premium. Este paquete incluye 22 partidos de la etapa de grupos, dos de 16avos de final, dos de octavos, uno de cuartos de final, las semifinales y la gran final. La selección nacional también figura dentro de este catálogo de contenidos para sus suscriptores.

Para el seguimiento de los partidos de la selección argentina, los televidentes disponen de las señales de televisión DSports, TyC Sports, TV Pública y Telefé. En el terreno digital, las opciones para ver al conjunto nacional incluyen a Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefé, DGO y Telecentro Play. Esta diversidad de plataformas busca satisfacer la alta demanda de los espectadores.

Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026 que rodará en Estados Unidos, México y Canadá FIFA - FIFA

El antecedente más cercano refuerza la magnitud de este evento. La final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia alcanzó un registro global de 1420 millones de espectadores. En el territorio nacional, aquel enfrentamiento que coronó a Lionel Messi logró picos de rating de 63 puntos entre la pantalla de la TV Pública y TyC Sports. Las empresas de medios esperan replicar ese entusiasmo con la nueva estructura de transmisión para el 2026.

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.