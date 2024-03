Escuchar

El primer título en juego de la temporada 2024 es la Supercopa Argentina entre River Plate, campeón de la Liga Profesional 2023, y Estudiantes de La Plata, ganador de la Copa Argentina del año pasado. La final se disputa este miércoles a las 21.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com, el sitio que dispone de todos los partidos del fútbol argentino y de las mejores ligas del mundo.

Ambos clubes atraviesan un buen presente: están en puestos de clasificación a cuartos de final de la Copa de la Liga 2024. el Millonario lidera la zona A con 18 puntos (la comparten entre cinco), gracias a cuatro triunfos y seis empates, por lo que está invicto (es el único equipo con esa condición en Primera División). El Pincha, por su parte, está tercero en el grupo B con la misma cantidad de unidades que el Millonario, producto de cinco victorias, tres igualdades y dos derrotas, ambas consecutivas en las últimas dos jornadas frente a Platense y Sarmiento de Junín.

Formaciones

River Plate : Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco, Ignacio ‘Nacho’ Fernández; Pablo Solari o Facundo Colidio y Miguel Borja.

: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro; Esequiel Barco, Ignacio ‘Nacho’ Fernández; Pablo Solari o Facundo Colidio y Miguel Borja. Estudiantes: Matías Manailla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero, Gastón Benedetti o Eric Meza; José Sosa, Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar, Javier Altamirano; Guido Carrillo o Edwin Cetré y Javier Correa.

La ficha del partido entre River Plate y Estudiantes de La Plata, por la Supercopa Argentina Canchallena

Todos los campeones de la Supercopa Argentina

El trofeo se puso en juego en nueve ocasiones porque dos veces no se disputó a raíz de la pandemia de Covid-19. La edición 2020 de la copa la deben dirimir Boca y River, pero el encuentro nunca se programó y todavía no tiene fecha prevista. En 2021 en tanto, no hubo Copa Argentina porque se utilizó el año para completar la edición 2020 de ese torneo, interrumpida a raíz del coronavirus. En ese contexto, el ganador de la Liga Profesional 2021, el Millonario, se quedó sin rival.

2022 : Boca (superó a Patronato 3 a 0).

: Boca (superó a Patronato 3 a 0). 2019 : River (goleó a Racing 5 a 0).

: River (goleó a Racing 5 a 0). 2018 : Boca (le ganó a Rosario Central por penales tras igualar 0 a 0).

: Boca (le ganó a Rosario Central por penales tras igualar 0 a 0). 2017 : River (derrotó a Boca 2 a 0).

: River (derrotó a Boca 2 a 0). 2016 : Lanús (venció a River 3 a 0).

: Lanús (venció a River 3 a 0). 2015 : San Lorenzo (superó a Boca 4 a 0).

: San Lorenzo (superó a Boca 4 a 0). 2014 : Huracán (le ganó a River 1 a 0).

: Huracán (le ganó a River 1 a 0). 2013 : Vélez (derrotó a Arsenal 1 a 0).

: Vélez (derrotó a Arsenal 1 a 0). 2012: Arsenal (venció a Boca por penales tras empatar 0 a 0).