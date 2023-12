escuchar

Cada año, cuando llega diciembre, el mundo futbolero y el amante del deporte sabe que se acerca una nueva edición del “Programa de Lavecchia”, el Especial de Navidad que TyC Sports presenta desde 1997. Un clásico, como el vitel toné, la ensalada rusa, el pan dulce o el mantecol, pero del fútbol nacional e internacional. En esta edición, durará una hora, de 19 a 20, y mostrará lo mejor -y lo peor- del año futbolístico tanto en la Argentina como a nivel internacional. TyC Sports, por TV, y TyC Sports Play, por streaming, lo transmitirán.

El programa será presentado por el propio Lavecchia desde el campo de juego y las tribunas de un estadio del fútbol argentino que aún no se dio a conocer. La dinámica es idéntica desde hace varios años. Además, se estima que el conductor hará mención a River Plate y Rosario Central, los dos equipos que se consagraron en la Liga Profesional y la Copa de la Liga, respectivamente, como así también a Estudiantes de La Plata, ganador de la Copa Argentina.

River Plate se quedó con la Liga Profesional y con el Trofeo de Campeones durante este 2023 Fotobaires

“Siempre me llenan de mensajes; cuando se están acercando las fiestas. Algunos preguntan: ‘¿Van a poner todos los años o sólo el estreno?’, y otros me recuerdan cosas: ‘Me acuerdo de la frase que dijiste en el 2003…’ jaja, están realmente locos. Es muy difícil de explicar que un programa anual tenga tanta repercusión. Se hace una vez por año y la gente no se lo pierde”, expresó sorprendido y agradecido Fernando Lavecchia, periodista que conduce el tradicional programa de TyC Sports, hace algunos años.

Fue un evento televisivo que surgió en 1997 y que en la era de las redes sociales tuvo una explosión. “Twitter le puso el nombre: #ElProgramaDeLavecchia. Es increíble que un 24 de diciembre a la tarde estén sentados mirando al televisor esperando un especial de fútbol de fin de año y seamos Trending Topic”, contó el propio Lavecchia hace algunos años. “No lo creamos, se fue armando y se nos fue dando año tras año”, afirmó.

La repercusión fue aún mayor cuando comenzaron a filmar el programa en los estadios del fútbol argentino: “A los cuatro o cinco años se nos ocurrió grabarlo en una cancha de fútbol, siendo mucho más representativo”, comentó. “El primero fue en 2006 en la cancha de Argentinos Juniors y tuvo buena repercusión, entonces fuimos puliendo un poco la idea y tratamos de ir a una cancha donde hubiera pasado algo importante en el año. Fuimos a la cancha de Boca, cuando fue campeón; a la de Racing, el año en que se jugó el triangular entre Boca, Tigre y San Lorenzo; a la de Lanús, a la de Huracán cuando ganó la Copa Argentina y así a todas, tratando de emparentarse con algo importante que haya pasado en ese estadio ese año”, explicó.

Fernando Lavecchia, en el estadio de Colón de Santa Fe, donde se hizo el especial de 2021

“Para muchos, las fiestas no son ‘fiestas’ de alegría y de festejo, porque quizás le pasó algo durante el año o los años anteriores y entonces, para algunos es lindo y para otros es un fin de año bajón. Lo que más me gusta y reconforta es cuando te dicen: ‘tu programa me pone bien, me acompaña, me saca una sonrisa, me levanta lo que por ahí fue un año malo’. Y eso te da ganas de volver a hacerlo de nuevo y renovar las expectativas otra vez”, cerró el periodista.