Video: así fue el enfrentamiento entre Merlos y Fassi tras la derrota de Talleres por Copa Argentina

La victoria por penales de Boca contra Talleres desató una ola de acusaciones cruzadas entre el presidente del club cordobés, Andrés Fassi y el árbitro del encuentro, Andrés Merlos. Fassi acusó al juez de haber perjudicado a la T. Merlos, de haberlo amenazado con otras dos personas en el vestuario después del partido. El árbitro dijo que uno de ellos tenía un arma de fuego. “Faltó que pusieran el dedo en el gatillo”, advirtió.

Hoy se difundió en la cuenta de X de TyC un video en el que se puede ver el momento exacto en el que Fassi entra al vestuario y protagoniza con Merlos una tensa situación.

La pelea entre Fassi y el árbitro Merlos viene de hace años, pero se reactivó el sábado. Durante todo el partido, Fassi insultó desde las tribunas al árbitro principal. Los reproches por parte del dirigente comenzaron con la polémica por el primer tanto de Brian Aguirre para el conjunto Xeneize. El nivel de agresividad se mantuvo hasta el final, incluso luego de que el equipo cordobés fuese eliminado. Tras la derrota por penales, Fassi fue a buscar a Merlos a la zona de vestuarios.

🤬Los insultos de Andrés #Fassi, presidente de #Talleres, al cuerpo arbitral encabezado por Andrés Merlos luego de que convalidara el gol de Brian Aguirre para #Boca



🗣️"La c... de tu madre, hijo de tu pinche madre. Hijo de tu p*ta madre", lanzó



🎥@somosxDxT pic.twitter.com/YcHdkf92dE — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) September 8, 2024

Como muestra el video que dio a conocer TyC Sports, el presidente de la “T” le recriminó a los gritos a la terna arbitral por la eliminación, ya que consideró que el gol de Boca debió ser anulado, entre otras jugadas. Ambas partes intercambiaron gritos, empujones e insultos, por lo que la Policía debió intervenir para separar.

🚨 EXCLUSIVO: EL MOMENTO EN EL QUE FASSI ENCARÓ A MERLOS EN LA PUERTA DEL VESTUARIO Y LA PIÑA DEL ÁRBITRO 🚨



Así se dio el cruce entre el presidente de #Talleres y el juez, el pasado sábado en Mendoza, tras la derrota de la T en los penales ante #Boca. #CopaArgenitnaEnTyCSports pic.twitter.com/kvT59UeX4a — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2024

En paralelo a la puesta en conocimiento de las imágenes, Sebastián Fassi, hijo del presidente de Talleres, escribió en X: “Este video aclara todas las mentiras dichas por el impresentable y subnormal de Merlos, difamación pura en contra de Andrés. Vergüenza absoluta. Verdad hay una sola”.

Versiones cruzadas: golpes, armas de fuego y amenazas

Tras el cruce con Merlos, Fassi explicó en declaraciones a ESPN: “Terminando el partido, baje del palco para dirigirme al vestuario. Le pregunté al árbitro por qué seguía perjudicando a Talleres con el sentido. No es la primera vez, ya van varias. La situación del gol es inexplicable. Inexplicable que otorgue un gol de esa magnitud”.

Luego, continuó y relató cómo comenzó la pelea: “Me empezó a gritar y me dijo que si quería hablar, me invitaba. Empezó a ponerse de una forma muy prepotente. Le dije que con todo gusto porque por supuesto que iba a hablar, fui a preguntarle. Se armó toda una discusión en el área que da a la zona de los camarines”.

“En ese momento, él se metió en el camarín y lo sostenían, porque evidentemente quería agredirme. Lo sostuvieron los banderas y el cuarto árbitro. En un momento, cuando yo estaba afuera, se ve que se les soltó, vino y me agredió. Me pegó una trompada a mí y una patada al vicepresidente Hugo Gatti”, especificó.

"VINO Y DIRECTAMENTE ME AGREDIÓ, ME PEGÓ UNA TROMPADA A MÍ Y LE PEGA UNA PATADA AL VICEPRESIDENTE, HUGO GATTI... VA A TENER UNA DENUNCIA PENAL"



🔥 Fassi, presidente de Talleres, explicó la PELEA con Merlos luego de la eliminación vs. Boca



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/PZGSR7y1Mg — SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2024

24 horas más tarde, Merlos también dio su versión de lo ocurrido. “Veníamos con el equipo arbitral hablando, muy relajados, de los penales porque era la primera vez que nos pasaba que llegaron a patear 22 penales”. El juez prosiguió: “Cuando estábamos a nueve metros de la puerta de mi vestuario Fassi estaba ahí parado con unas cinco personas”. “Empezó a gritarme, a decirme que por qué hacés esto, se me puso cara a cara”, relató.

El árbitro dijo en varias oportunidades que invitó a Fassi a ir al vestuario para hablar sobre el partido y dijo: “Pero me estaba señalando con los dedos de forma amenazante. Me decía ‘te vamos a matar’, ‘sos un hijo de puta’”. Según su relato, no fue sino hasta que llegó la Policía que, con sus escudos, evitó que la cosa pasara entonces a mayores. “Cuando ingresé al vestuario me di vuelta pensando que venían mis asistentes atrás y no, venían estas dos personas con Fassi y fue uno de ellos que se metió la mano en el bolsillo de una campera gris y le alcancé a ver la culata de una pistola”, prosiguió Merlos.

Indicó que ante esa situación se quedó “anonadado” y que lo primero que hizo fue gritar “¡tiene un arma!, ¡tiene un arma!”. Merlos agregó que los tres hombres se retiraron del lugar y que el jefe del operativo de seguridad del estadio “no hizo nada”. Inmediatamente después de los dichos del árbitro, el presidente de Talleres se defendió de las acusaciones: “No entramos al vestuario y nadie estaba armado. Dos mentiras de no creer, ahora que lo demuestre”.

El segundo round entre Fassi y Merlos y una advertencia al “Chiqui” Tapia

Este lunes, Fassi volvió a la carga con sus críticas por el arbitraje de Andrés Merlos e apuntó también contra Claudio Tapia, presidente de la AFA: “No sólo fue Merlos el bochorno, sino también hacer jugar a Talleres en una Fecha FIFA. Son muchas cosas Chiqui... (por Tapia) Por favor, ¡no perjudiques más a Talleres, Chiqui!”.

En conferencia de prensa, el dirigente sigue enojado y lanzó varias bombas contra el máximo dirigente y el juez del partido en Mendoza: “A Merlos no le tengo respeto profesional. Me da lástima que se manche la profesión de esta manera. El arbitraje argentino es una cosa y cuatro o cinco vivos son otra... Cuando tengamos este informe con lo que pasó en el ascenso y primera en los últimos cinco años se van a quedar con la boca abierta. Pero lo que pasó el sábado fue muy grave”.

🗣️ "DEJÁ DE MANDAR A ESOS CUATRO O CINCO ÁRBITROS BANDERAS, O LOS QUE VAN AL VAR PARA DETERMINAR CÓMO PONEN LA LÍNEA"



🎙️ El contundente mensaje de Andrés Fassi para Chiqui Tapia. pic.twitter.com/vKRNxNtIj4 — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2024

“Hace más de tres años que Merlos viene dirigiendo a Talleres y lo perjudica. Era la designación perfecta: había tenido problemas con Boca y River, era extraordinaria y muy pensada. Antes del partido se lo expuse a la AFA y no fuimos escuchados. Hablo de Merlos, no del arbitraje del fútbol argentino. Solamente cuatro o cinco árbitros serviles o abanderados que empañan ese 85% de arbitraje honesto”, indicó el empresario a continuación.

Y lanzó: “Vos Chiqui podés pasar a ser la historia del fútbol. Dejá de enviar a los cuatro o cinco árbitros para beneficiar en la cancha o en el VAR a diferentes equipos. Les pido a todos los presidentes que tenemos la obligación moral de luchar por nuestros clubes y también por el fútbol argentino. Por eso Talleres no se calla. Molesta lo que dice porque la verdad molesta y por eso está siendo perjudicado. Chiqui, la gente está cansada, los hinchas están cansados”.

LA NACION