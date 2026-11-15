El partido de este domingo entre Tenerife y Ceuta no fue uno más. Se trató del primero que jugó el equipo que integraba el jugador Jesús de Miguel, el delantero que murió semanas atrás tras un violento choque con el arquero rival Jesús Owono. Y, entre varios momentos emotivos, hubo un instante que quedó envuelto en lágrimas. Cuando un compañero del deportista fallecido hizo un gol antes de irse al descanso del entretiempo, los colegas se abrazaron y lloraron al desplegar una camiseta del 9.

A poco más de cinco minutos para el cierre del primer tiempo, el mediocampista Nacho Gil marcó un tanto, le entregaron la camiseta de De Jesús y todo el plantel se mostró visiblemente consternado. Antes de que comenzara el partido de la segunda división española, tanto los jugadores de Tenerife como de Ceuta vistieron camisetas con el mensaje “Siempre en nuestro recuerdo” y con el nombre del futbolista fallecido y se reunieron en el centro del campo para guardar un minuto de silencio.

Video: así fue el momento en que los jugadores de Tenerife lloraron al desplegar una camiseta de De Miguel

Tras el calentamiento, el capitán de Tenerife, Enric Gallego, colocó la camiseta de De Miguel sobre el césped, y sus compañeros se agruparon a su alrededor. El juego se detuvo luego a los nueve minutos de la primera mitad, en alusión al número de camiseta de De Miguel. Jugadores, entrenadores y aficionados aplaudieron.

De Miguel murió el 3 de noviembre. Iba en busca de una pelota alta cerca del centro del campo de juego cuando recibió un rodillazo en el pecho por parte del arquero de Andorra, Owono, que salió corriendo muy fuera de su área cerca del final del partido en Tenerife. El deportista, de 30 años, sufrió un paro cardíaco tras el choque y falleció 24 horas después.

El partido de este domingo entre Tenerife y Ceuta no fue uno más. Se trató del primero que jugó el equipo que integraba el jugador Jesús de Miguel, el delantero que murió semanas atrás tras un violento choque con el arquero rival Jesús Owono. Pablo Blazquez Dominguez - Getty Images Europe

El partido de este domingo entre Tenerife y Ceuta no fue uno más. Se trató del primero que jugó el equipo que integraba el jugador Jesús de Miguel, el delantero que murió semanas atrás tras un violento choque con el arquero rival Jesús Owono. Pablo Blazquez Dominguez - Getty Images Europe

Recientemente, se conoció que Owono fue suspendido por 12 partidos después de recibir una tarjeta roja por el choque en el campo contra De Miguel. El comité disciplinario de la Federación Española de Fútbol indicó que el guardavallas empleó “fuerza excesiva” en la colisión. El arquero había difundido un comunicado a través de su club en el que manifestó su arrepentimiento y ofreció sus condolencias a la familia de su colega muerto.