VIDEO: así fueron los primeros goles de Erling Haaland para Noruega en el Mundial 2026

La voracidad al servicio de Noruega y la inocencia de Iraq para la letalidad del gigante de 1,95 metro. Una destreza increíble para llegar hasta adentro del arco y el hambre de un goleador que aterra a los rivales, tanto que hasta provoca errores insólitos. Es que la sola presencia de Erling Haaland en el Gillette Stadium de Boston concentra todas las miradas y él se encarga de demostrar que es un artillero de colección.

Se trata del estreno quemando redes en una Copa del Mundo para Haaland, porque fue él quien marcó el primer tanto del encuentro, definiendo con la pierna izquierda tirándose tras un centro a ras de piso de David Møller Wolfe, quien brindó la asistencia para el remate del delantero noruego.

¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL ANDROIDE!



Erling Haaland y su primer gol en el #MundialEnDSPORTS para que Noruega le gane a Irak.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rV8rs4l8Qk — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

La Copa del Mundo de 2026 es apenas la primera gran participación de Haaland en un torneo de renombre a nivel de selecciones, ya que el conjunto noruego no jugó la Eurocopa ni en 2020 ni en 2024. Por eso él se encargó de dejar su huella en el primer paso: es tan dominante cuando pisa el área que fue a presionar sobre la salida de Iraq, hizo dudar al defensor Zaid Tahsen que entregó con poca potencia para el arquero Jalal Hassan Hachim que tardó en rechazar y el “Androide noruego” impuso su físico lo que le permitió marcar el 2-1 parcial, para una victoria por 4-1.

Es tan dominante impresionante lo de Haaland que al haber facturado por duplicado, se convirtió en el primer jugador noruego de la historia de la Copa del Mundo en hacerlo. Es más, los nórdicos sólo habían marcado 6 goles en sus 8 partidos previos en el torneo.

Los números del atacante de 25 años, impresionan, porque marcó 11 goles en sus últimos 135 minutos en Copas del Mundo. Le hizo 9 a Honduras en el Sub-20 de 2019 y ya marcó dos ante Iraq. Con estos números, estableció una marca de un gol cada 12 minutos.

¡Y SÍ, NO PUEDE SER OTRO: TODA DEL ANDROIDE!



Erling Haaland fue a presionar, forzó el error y le devolvió la ventaja a Noruega sobre Irak.#FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/zcYkBWbamx — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Todos los registros que están vinculados a Haaland establecen marcas en la historia del fútbol mundial, es que junto a Just Fontaine, de la selección de los Estados Unidos, son los dos únicos jugadores, hasta el momento, en marcar un doblete en un primer tiempo de un partido de debut, algo que no sucedía desde hacía 68 años, ya que la última vez de una marca así data de Copa del Mundo de 1958, cuando Florencio Amarilla (Paraguay) y Just Fontaine (Francia), dejaron su marca en Suecia.

La ascendencia de Haaland en Noruega es total, tanto que se clasificó al Mundial de forma directa tras ganar el Grupo I, con un poder ofensivo demoledor: 37 goles, más que ninguna otra selección en la clasificación. Y dentro de esa cuenta, el Androide se anotó con 16 de esos tantos, erigiéndose claramente como el goleador de la eliminatoria.

Una detalle que sorprendió

La camiseta de Haaland acaparó la atención, de varios fanáticos, es que en el dorsal no sólo estaba el apellido del delantero noruego, sino que delante estaba escrito: Braut. Así eligió identificarse durante su debut en la Copa del Mundo. Frente a esta particularidad surgió rápidamente el interrogantes de por qué había cambiado el Androide para este choque con Iraq.

Haaland celebra marcar el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Justin Setterfield / GETTY IMAGES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según indican algunos medios nórdicos, la explicación esta vinculada a una historia de identidad. Braut es el apellido de su madre, Gry Marita Braut, una reconocida atleta noruega que se destacó en las décadas de 1980 y 1990 dentro del heptatlón, una de las disciplinas más exigentes del atletismo.