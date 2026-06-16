Por qué Haaland cambió su nombre para jugar con Noruega el Mundial

Erling Haaland, la gran figura de Noruega, se estrenó con goles en su debut mundialista frente a Irak. A partir de sus tantos, los fanáticos del fútbol no repararon solo en sus festejos sino en un notorio cambio en su camiseta: el delantero del Manchester City cambió su nombre sobre su dorsal número 9.

Haaland celebra marcar el primer gol de su equipo durante el partido del Grupo I de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Justin Setterfield / GETTY IMAGES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según se pudo apreciar, Erling colocó sus dos apellidos en la remera noruega: Braut Haaland. La explicación no resulta extraña, ya que es habitual que muchos deportistas lleven en sus camisetas los apellidos de ambos padres. De hecho, en redes sociales, el atacante suele identificarse siempre con su nombre completo.

El apellido “Haaland”, con el que es mundialmente conocido, proviene de su padre, Alf-Inge Haaland, exfutbolista profesional. En cambio, el “Braut” lo heredó de su madre, Gry Marita Braut, una exatleta noruega especializada en heptatlón. El cambio de apellido es justamente para rendir homenaje también a su madre.

El primer gol de Haaland Braut en el Mundial

Con su liderazo, los noruegos esperan hacer un buen Mundial, una competición de la que no son parte desde 1998. Integran el Grupo I junto con Irak, Francia y Senegal. Estas dos últimas naciones también se enfrentaron en la primera fecha y los subcampeones del mundo se impusieron por 3 a 1.