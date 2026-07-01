VIDEO: el doblete de Harry Kane en 11 minutos, para dar vuelta el partido ante RD Congo y clasificar a Inglaterra

Cuando Inglaterra más lo necesitaba, apareció su capitán. Harry Kane marcó dos goles en apenas 11 minutos, revirtió el resultado frente a República Democrática del Congo y condujo a su seleccionado hacia los octavos de final del Mundial. El delantero volvió a demostrar su peso en los momentos decisivos y ratificó su lugar entre los grandes goleadores de la historia de la Copa del Mundo.

El encuentro había comenzado cuesta arriba para el conjunto inglés. Brian Cipenga abrió el marcador a los siete minutos y, durante buena parte del partido, RD Congo sostuvo la ventaja gracias a una sólida actuación de su arquero, Lionel Mpasi-Nzau, figura con varias intervenciones decisivas frente a los ataques europeos.

La resistencia africana se quebró a los 74 minutos. Anthony Gordon, ingresado desde el banco, envió un centro preciso desde la izquierda y Kane volvió a mostrar uno de sus mayores atributos: el desmarque dentro del área. El capitán ganó la posición, conectó un remate bajo y cruzado y, aunque Mpasi-Nzau alcanzó a rozar la pelota, no pudo impedir que cruzara la línea para establecer el 1-1.

¡APARECIÓ KANE PARA EMPATAR!



De cabeza, Harry Kane anotó el 1 a 1 de Inglaterra ante Congo en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/bP7n9EZ4A4 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

El empate modificó el desarrollo del partido. Inglaterra ganó confianza y volvió a instalarse cerca del área rival hasta encontrar la remontada a los 85 minutos. La acción nació con un centro pasado que nadie logró conectar. Tras un rebote, la pelota quedó otra vez en poder de Gordon, que encaró hacia el centro y descargó para Kane. Desde las inmediaciones de la medialuna, el delantero aguantó la marca, se acomodó para el remate y sacó un derechazo potente al ángulo que dejó sin reacción al arquero congoleño.

El doblete llegó en apenas 11 minutos y volvió a confirmar la influencia del atacante en los momentos de mayor exigencia. Durante el encuentro registró cinco remates, de los cuales tres fueron al arco, y dos terminaron en la red para sellar la clasificación inglesa.

¡GOLAZO DE INGLATERRA PARA DARLO VUELTA!



Harry Kane y un TREMENDO derechazo para convertir el 2-1 sobre RD Congo. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/QJ3rwYGCKo — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Con estas conquistas, Kane alcanzó los cinco goles en el Mundial 2026 y quedó a solo uno de Lionel Messi y Kylian Mbappé, líderes de la tabla de artilleros con seis. Además, extendió una producción histórica con la camiseta de su seleccionado: suma 84 tantos en 118 partidos desde su debut internacional.

Su legado también continúa creciendo en la Copa del Mundo. El capitán inglés acumula ahora 13 goles y tres asistencias en 15 partidos mundialistas, distribuidos entre Rusia 2018, donde alcanzó las semifinales y obtuvo la Bota de Oro, Qatar 2022 y la actual edición de 2026. Además, sigue consolidándose como el máximo goleador inglés en la historia del torneo, que ya superó a Gary Lineker (11) durante esta copa.

Con sus 13 conquistas, Kane superó los 12 goles de Pelé en la tabla histórica de los Mundiales, igualó al francés Just Fontaine en el sexto puesto y volvió a inscribir su nombre entre los máximos anotadores de la competencia.

El grito de Harry Kane, que pelea también por el Balón de Oro ROBERTO SCHMIDT - AFP

Después del encuentro, Kane destacó la reacción de su equipo y valoró el esfuerzo para revertir un desarrollo que se había complicado desde el comienzo. “Se siente increíble, la verdad. Fue un partido de locos. Enfrentamos a un rival muy duro y muy ordenado. Después de la primera pausa para hidratarnos, elevamos el nivel y empezamos a jugar mejor. Su arquero hizo atajadas increíbles en el primer tiempo, pero era cuestión de insistir. En estos partidos aparecen momentos de héroes y hoy me tocó a mí”, afirmó el capitán.

El delantero, MVP del partido, también remarcó la dificultad de los cruces de eliminación directa y la confianza que le deja el rendimiento ofensivo de Inglaterra. “Cuando llegan los octavos, la presión aumenta y el margen de error es mucho menor. Desde el punto de vista ofensivo, fue nuestro mejor partido en lo que va del torneo. Hay encuentros que hay que sacarlos adelante con trabajo y eso fue lo que hicimos. Les dije a los chicos que disfrutaran este momento: estamos clasificados y en cuatro días volveremos a jugar. A lo largo de los 90 minutos somos un equipo muy difícil de enfrentar y espero que podamos mantener este nivel”, concluyó.

El entrenador Thomas Tuchel también destacó la influencia de su capitán en los momentos decisivos. “Eso es lo que esperamos de Harry Kane. En los partidos cerrados aparece para definirlos”, sostuvo el DT inglés.

El grito de Harry Kane en el empate Butch Dill - FR111446 AP

El presente de Kane trasciende el Mundial. Con el doblete frente a RD Congo llegó a 72 goles y siete asistencias en 62 partidos entre Bayern Múnich y la selección inglesa durante la temporada, cifras que reflejan el mejor año de su carrera. Esa producción lo mantiene en la pelea por la Bota de Oro y también entre los principales candidatos a disputar el Balón de Oro.

Con la remontada consumada, la segunda en su historia en playoffs del Mundial, Inglaterra avanzó a los octavos de final, instancia en la que enfrentará a México, el próximo domingo 5 de julio, desde las 21, en el Azteca. A los 32 años, el delantero mantiene intacto el objetivo que persigue desde hace casi una década: conducir a su país hacia un título que solo consiguió una vez en su historia, en 1966.