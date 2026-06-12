Video: el gol de los ¡25 pases! de Corea del Sur ante República Checa en el Mundial

El gol del 1-1 de Corea del Sur ante República Checa fue, con distancia, el mejor de los cinco que se señalaron en la jornada inaugural del Mundial 2026. Los asiáticos perdían por 1-0 por el tanto anotado por Ladislav Krejci a la salida de un lateral, pero nunca se desesperaron. Con sus armas, urdieron una jugada maravillosa que duró 87 segundos, tuvo ¡25 pases! y concluyó con una definición estupenda de Hwang In-beom.

La maniobra de los de camiseta roja tuvo de todo: cambios de ritmo, aceleración, pases hacia atrás para mantener la posesión, un desmarque hacia el final y el freno de In-beom para desairar a dos defensores (Vladimir Coufal y Robin Hranac). En el mismo movimiento, la definición de derecha hacia el palo más lejano del arquero Matej Koval. La pelota ingresó en el arco checo sin prisa, pegada al palo derecho, y sin que ningún jugador europeo pudiera impedir que el marcador se pusiera 1-1.

In-beom, además, se quedó con el premio al mejor futbolista del partido. Nadie tocó la pelota más que él (93 veces), dio 73 pases exitosos sobre 81 intentados, tocó en cinco ocasiones el balón en territorio enemigo, recuperó la posesión cinco veces, se impuso en tres duelos individuales y tuvo éxito en las dos barridas que intentó. Dos de sus tres tiros fueron al arco (uno fue gol). Además, fue el autor intelectual del 2-1 final: le dio la asistencia a Hyeon-Gyu. Un partido completo en el que, como premio extra, In-beom entró en la historia grande del fútbol surcoreano: nunca antes su selección había dado tantos pases exitosos (25) para convertir un tanto en el torneo ecuménico.

El golazo de Corea del Sur para el empate parcial contra Chequia

Así ganó Corea del Sur

Corea del Sur tuvo su debut mundialista con una victoria 2-1 ante República Checa en un partido cambiante y de ritmo intenso por el Grupo A. Durante el primer tiempo, Corea del Sur asumió el protagonismo y buscó imponer condiciones desde el arranque: se adueñó de la pelota, marcó el ritmo del juego y generó las situaciones más claras, con Hwang In-beom como principal argumento ofensivo. También con su capitán Son Heung-min, que terminó desperdiciando varias ⁠ocasiones claras.

No fue un triunfo lineal ni cómodo. Corea atravesó varios momentos de adversidad y terminó respondiendo con carácter y convicción. Es que el partido le exigió soluciones constantes: cuando tuvo la pelota, se encargó de encontrar profundidad. Y cuando el golpe llegó, tuvo que levantarse rápido. República Checa, que en el primer tiempo no había logrado inquietar el arco rival, se encontró con el 1-0 a los 59 minutos de una manera inesperada: tras un saque lateral, el capitán Ladislav Krejčí ganó en el juego aéreo y, de cabeza, abrió el marcador para la sorpresa de todos.

Oh Hyeon-gyu y Eom Ji-sung celebran el gol del 2-1 de Corea del Sur ante Chequia ULISES RUIZ - AFP

República Checa aprovechó la distracción de la defensa de Corea y en una de sus primeras aproximaciones claras no perdonó. El equipo asiático mostró una madurez competitiva que terminó siendo determinante y encontró la manera de sostener su idea, reinventarse y golpear en el momento justo.

Ese golpe inesperado no desordenó a los asiáticos, pero sí los obligó a acelerar su plan. Y ahí apareció una de las claves del equipo: la capacidad de no desviarse de su propuesta con grandes jugadas colectivas.

La reacción llegó con una definición con mucha clase técnica de Hwang In-beom, que picó la pelota ante la salida del arquero checo —una de las figuras— para establecer el 1-1 y devolverle equilibrio al desarrollo. Fue un gol que no solo empató el resultado, sino que también ordenó anímicamente al conjunto asiático.

Hwang In-beom, figura de la victoria surcoreana, festeja tras convertir el gol del 1-1 ante Chequia Julian Finney - FIFA - FIFA

La igualdad cambió el escenario, el partido se transformó en un ida y vuelta entretenido, con dominio alternado, llegadas en ambos arcos y un ritmo que nunca terminó de bajar. República Checa intentó sostener su estructura y encontrar respuestas en el juego directo, mientras Corea comenzó a ganar terreno desde la circulación de pelota.

La sensación era que el partido se acercaba a un punto de quiebre, y ese quiebre terminó llegando del lado coreano. El 2-1 fue la confirmación de un equipo que supo adaptarse al contexto, sobrevivir a sus momentos de duda y transformar su insistencia en resultado. Lee Kang-in envió un centro desde la derecha y Oh Hyeon-Gyu anticipó en el primer palo para dar vuelta el partido y poner al frente 2-1 al elenco asiático.

El resumen de la victoria de Corea ante Chequia

El resumen completo de Corea del Sur vs. Chequia

Con la ventaja coreana en el marcador, el juego tuvo mucho más de corazón que de táctica. Los europeos, lejos de rendirse, buscaron el empate hasta el final. Tuvieron un cabezazo de Soucek, quien cabeceó tras un tiro libre, pero el VAR le anuló el gol por un fuera de juego evidente. República Checa empujó, insistió y obligó a Corea a defenderse cerca de su área en los últimos minutos. Pero el equipo asiático también demostró que sabe defenderse y sufrir.

El pitazo final selló algo más que una victoria. Corea del Sur no solo ganó su debut mundialista: se superó a sí misma en un escenario complejo, ante un rival que lo incomodó más de la cuenta y en un partido que exigía carácter antes que brillo.