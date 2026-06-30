VIDEO: El golazo de Antonio Nusa, a lo Enzo Fernández, que puso en ventaja a Noruega frente a Costa de Marfil

Noruega encontró la ventaja en el momento justo. Cuando se terminaba el primer tiempo del duelo frente a Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial, Antonio Nusa sacó un derechazo memorable para romper el cero y adelantar a su selección. La definición, por la calidad de la maniobra y la precisión del remate, recordó al gol de Enzo Fernández ante México en Qatar 2022.

El tanto llegó a los 39 minutos, después de una jugada que comenzó por el centro del ataque. Martin Odegaard condujo con libertad y abrió el juego hacia la izquierda para Antonio Nusa. El futbolista de Leipzig controló con categoría, encaró hacia el área, amagó ante su marcador, se perfiló para la derecha y sacó un remate que viajó directo al ángulo superior derecho del arco defendido por Yahia Fofana. El arquero se estiró con una gran reacción, pero la potencia y la colocación del disparo hicieron imposible cualquier intento.

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Nusa recortó hacia adentro y sacó un buen derechazo para colgar la pelota en el ángulo izquierdo de Fofana y poner el 1-0 sobre Costa de Marfil. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/su9X6C1yNR — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

La definición recordó, por su secuencia y por el remate al segundo palo, al gol que Enzo Fernández convirtió frente a México en el Mundial de Qatar 2022. En aquella ocasión, con la Argentina obligada a ganar tras la derrota en el debut ante Arabia Saudita, el mediocampista recibió sobre la izquierda del área un pase de Lionel Messi, que había marcado el primero con un golazo, amagó para sacar de la jugada a un defensor y colocó un derechazo al ángulo que dejó sin reacción a Guillermo Ochoa. Ese tanto selló el 2-0 y encaminó la clasificación del seleccionado que luego levantaría la Copa del Mundo.

A sus 21 años, Nusa aparece como una de las grandes irrupciones del fútbol noruego. Aunque el peso mediático de la selección suele recaer sobre Erling Haaland y Martin Odegaard, el extremo de RB Leipzig se ganó un lugar por su desequilibrio, velocidad y capacidad para resolver en el uno contra uno. Diestro, suele partir desde la izquierda para perfilarse hacia el centro, una característica que volvió a exhibir en la acción que destrabó un partido muy parejo.

Hasta ese momento, Noruega había generado las situaciones más claras del encuentro disputado en el AT&T Stadium, de Dallas. Incluso, Haaland había contado con una oportunidad para ampliar la diferencia poco después del 1-0, aunque no logró convertir.

Costa de Marfil, por su parte, nunca renunció a su propuesta. El conjunto africano disputó el encuentro de igual a igual, intentó presionar alto y buscó responder con ataques rápidos para mantener vivo el sueño de avanzar a los octavos de final. Sin embargo, la eficacia de Nusa terminó por inclinar la balanza antes del descanso.

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