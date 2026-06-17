VIDEO: el golazo de Lionel Messi para la Argentina, que le gana a Argelia por el Mundial 2026

Como siempre, Lionel Messi. En el duelo correspondiente al grupo J del Mundial 2026, la Argentina le está ganando a Argelia. Un gran pase de De Paul, entre medio de varias piernas, para el capitán, que le pegó desde lejos.

Un golazo de la Argentina, el primero en esta Copa del Mundo. Transcurrían 16 minutos de la primera parte y Rodrigo De Paul, parado de número cinco, levantó la cabeza. El mediocampista metió un pase bárbaro que pasó entre barios futbolistas rivales y propios. El increíble dato sobre sus apariciones goleadoras un 16 de junio.

Quien recibió solo fue Lionel Messi. El número 10 trasladó con la zurda ante el retroceso de los defensores rivales. Luego, se acomodó para que le quede con la pierna zurda y le dio potente. La pelota se metió en el ángulo de Luca Zidane, que se estiró y no llegó a taparla. Todos fueron a abrazar al autor del grito que hizo delirar a los miles de hinchas argentinos que están en las tribunas del estadio de Kansas. El equipo de Scaloni le gana 1 a 0 a Argelia al final del primer tiempo.

¡GOLAAAAAAZO CAPITÁN!



A los 17', Messi puso el 1-0 ante Argelia en el debut.



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Es el gol número 921 como profesional y el 118 en 200 partidos con la camiseta de la selección argentina, que está cumpliendo este martes ante Argelia. Además, alcanzó el tanto número 14 en Mundiales. Con ese número igualó a Kylian Mbappé, que también llegó a 14 este martes y al alemán Gerd Müller. Por otro lado, igualó al brasileño Rivelino como el jugador con más goles de afuera del área (5) en toda la historia de la Copa del Mundo.

Dentro de su carrera, Lionel Messi suma más datos increíbles. Uno de ellos es que su primer tanto en mundiales fue justamente el 16 de junio, pero en la copa del mundo de Alemania en 2006. Este martes se cumplen 20 años de ese grito en la goleada Albiceleste 6 a 0 ante Serbia y Montenegro. Aquella noche en Gelsenkirchen marcó el sexto a los 43 del segundo tiempo. También Messi se convirtió en el jugador argentino más veterano en marcar en una Copa del Mundo con 38 años, 11 meses, y 21 días. Superó a Martín Palermo con 36 años, 7 meses y 15 días en Sudáfrica 2010 ante Grecia.