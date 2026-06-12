Video: el paraguayo Diego Gómez se puso a llorar en la conferencia de prensa y Gustavo Alfaro lo abrazó

El mediocampista paraguayo Diego Gómez fue el elegido para acompañar a Gustavo Alfaro a la conferencia de prensa previa al debut mundialista, que será este viernes ante Estados Unidos en el estadio de Los Ángeles. Ex compañero de Lionel Messi en Inter Miami, el actual jugador de Brighton (Inglaterra) no pudo contener las lágrimas. Primero lo atajó su entrenador, que tomó el micrófono. Pero Gómez volvió a hablar. O a intentarlo, al menos. Y terminó en llanto.

“Muy contento acá de poder representar a mi país… que logramos después de mucho… una clasificación… la verdad que…“, suelta Gómez antes de emocionarse por primera vez. Alfaro lo vio venir. Intenta abrazarlo. El auditorio rompe en aplausos, celebrando la sensibilidad del futbolista, pero también el hecho de que Paraguay, que lucía más fuera que dentro del Mundial, esté allí, a horas del estreno ante el equipo conducido por otro argentino (otro santafesino, como Alfaro): Mauricio Pochettino.

El día que Gómez se lesionó y pensó que se iba a perder el Mundial BEN STANSALL - AFP

Gómez se deja llevar por la emoción. Hace menos de dos meses, el 19 de abril, sufrió una lesión con Brighton ante Tottenham que casi lo margina de la Copa del Mundo. Sintió que el sueño se desvanecía y abandonó el campo entre lágrimas, desconsolado. El golpe en la rodilla izquierda presagiaba lo peor: una eventual rotura y meses de recuperación. Al día siguiente, las imágenes descartaron una lesión ósea compleja: “Quería contarles yo mismo porque sé que muchos están preocupados. Tuve un pequeña lesión, pero por suerte no es nada grave”, escribió en Instagram. Y añadió: “Ahora me toca hacer reposo y seguir con algunos estudios para tener el diagnóstico más claro, pero estoy bien, tranquilo y con buena energía. Estas cosas son parte del camino, así que con paciencia y trabajo volveremos más fuertes”. Y Gómez volvió más fuerte.

En la conferencia, Gómez se emociona y Alfaro contemporiza. Se pone en la piel del mediocampista de Brighton y de todos sus futbolistas. Él también está emocionado: “No hay palabras. Es lo que sentimos. Es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores”, justifica el entrenador. Gómez continúa (vuelve a intentarlo, al menos): “Me conocen a mí que yo soy muy emocional. La verdad que trataré de dar el 100%, para darle alegría a toda la gente”, confiesa el mediocampista guaraní. Las palabras ya no le salen. Sólo lágrimas. Y esta vez, Alfaro no lo acaricia, sino que lo abraza, en tono paternalista. Paraguay jugará con Estados Unidos con el corazón en la mano.

ASÍ LO SIENTE PARAGUAY: DIEGO GÓMEZ no ocultó su emoción un día antes del debut de la Albirroja en la Copa del Mundo y no pudo contener las lágrimas.



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En cuanto a lo futbolístico, el entrenador rafaelino también habla del rival, Estados Unidos: “La idea es achicar el margen de error, potenciar las capacidades que uno tiene (...) para ver si en algún momento le podemos complicar la vida”, se ilusiona. Y continúa: “Es un partido muy complejo, nos va a someter a mucha concentración, a mucha complementación (...) es un equipo que tiene muchos argumentos. “A nosotros nos moviliza la ilusión. No una expectativa”, asegura.

“Este equipo tiene experiencia en un montón de batallas para llegar hasta acá. Ellos ya ganaron cuando estuvieron de pie en los momentos más adversos. Recuperaron el ADN del país, contagiaron al país”, recuerda el entrenador rafaelino. Se perciben los sentimientos que tienen los jugadores. Mucha gente no sabe la lucha de cada uno de ellos. Vamos a tratar de hacer lo humana y deportivamente posible para ir avanzando", promete.

El llanto de Diego Gómez en plena conferencia de prensa: la Albirroja debuta este viernes en el Mundial 2026 ante Estados Unidos, uno de los organizadores STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El milagro Enciso

Alfaro también habla de Julio César Enciso. El exBrighton y actual Racing de Estrasburgo (Francia) no tuvo tanta fortuna como Gómez, que se lesionó en abril y tuvo tiempo suficiente para recuperarse y estar apto para el Mundial. Enciso sufrió un golpe en el último amistoso en territorio paraguayo (4-0 con Nicaragua) y estuvo cerca de perderse la Copa del Mundo. La Albirroja lo necesita y puede, incluso, ser titular. “Julio está muy bien, ha cumplido todos los pasos que tenía que cumplir. Hoy ya trabajó a la par una parte. Vamos a terminar de evaluarlo (...) tenemos buenas sensaciones en ese aspecto”, dice Alfaro. Y miles de hinchas se ilusionan.

“Él tuvo un doble traumatismo. Primero de costado y después en la cintura. Le repercutió en el cuádriceps y eso lo asustó”, dijo Alfaro después del encuentro ante Nicaragua. Se hablaba de una rotura de unos 12 milímetros que podría incluso marginarlo de la Copa del Mundo. Enciso se encomendó a Dios y publicó un sentido mensaje en las redes sociales. “Hoy me toca afrontar este momento con fe, con fuerza y con la misma ilusión que tuve desde niño. Sé que Dios tiene preparado el camino correcto. Voy a seguir confiando plenamente en él”, prometió. El país también rezaba.

Julio César Enciso aplaude durante un entrenamiento de la Albirroja en Estados Unidos @Albirroja

Alfaro, que nunca toma decisiones en caliente, optó por la cautela. Mientras hubiera esperanzas de sanación, Enciso se quedaría con el resto del grupo. Y no sería reemplazado. De común acuerdo con la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), el cuerpo técnico convocó a la ecógrafa Mirtha Maidana, quien trabaja en el Comité Olímpico Paraguayo y se especializa en lesiones deportivas. El objetivo era monitorear día a día el avance de la dolencia del futbolista guaraní. Había que esperar.

Y Enciso se quedó. Luego, viajó a los Estados Unidos con sus compañeros. Y comenzó a entrenarse con mayor intensidad. Y su cuerpo respondió. Y este jueves,Alfaro le dio la pechera para practicar con el equipo titular. Y Enciso no sintió molestias. Y puede incluso estar desde el arranque junto al históricoAntonio Sanabriaen la delantera de la Albirroja.