VIDEO: la polémica por el penal en el partido entre Inglaterra y Croacia, y la decisión a instancias del VAR

Se abre el Grupo L del Mundial con el primer duelo entre europeos. Inglaterra se mide con Croacia en Dallas, y a poco de iniciado el partido, surgió una jugada controversial. Apenas iban 8 minutos de acción cuando se dictaminó un penal para Inglaterra. Harry Kane se hizo cargo de la ejecución y Dominik Livakovic de lo atajó. Sin embargo, cobraron un adelanto del experimentado arquero balcánico, una decisión que generó controversia.

Se disputaban ocho minutos de la primera etapa e Inglaterra estaba volcada en el ataque. Tras un rechazo de un tiro de esquina, Noni Madueke fue a buscar la pelota para ingresar al área y Luka Modric lo derribó con un golpe a la altura de la rodilla. El juez del partido, Clement Turpin, cobró la falta y Harry Kane era quien iba a hacerse cargo del remate.

El delantero se perfiló para rematar de derecha y buscó el palo izquierdo de Livakovic. El arquero le adivinó la intención y se lo atajó. En el rebote, Josko Gvardiol la mandó al córner, pero el árbitro francés detuvo el juego. Desde el VAR le advirtieron que Livakovic se había adelantado.

CON LA LUPA SOBRE LOS ARQUEROS: Livakovic le tapó el primer penal que pateó a Kane pero el tiro se repitió y llegó el gol de Inglaterra porque el croata se adelantó.



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Luego de algunas protestas por parte de ambas selecciones, Turpin finalmente decidió que el remate desde los 12 pasos debía repetirse, al entender que Livakovic no estaba parado sobre la línea en el momento del remate. Kane volvió a rematar al mismo palo, el arquero fue hacia el otro lado, y estableció el 1 a 0 a los 12 de la primera etapa. Fue el gol número 80 en 115 partidos para el capitán en la selección de los Tres Leones.

¡¡AHORA SÍ, GOLEADOR!! Harry Kane abrió el pie y marcó el primero de Inglaterra vs. Croacia. Fue el segundo penal que pateó.¡En el primero Livakovic se adelantó y atajó!



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Minutos más tarde, la transmisión televisiva mostró la jugada polémica desde una cámara ubicada de atrás del arco. Allí se observó que el pie derecho del arquero croata efectivamente se adelantó unos centímetros hacia adelante y lo que dice el reglamente es que al menos debe tener uno de sus dos pies sobre la línea. No fue lo que sucedió en esta oportunidad, y por eso se determinó la repetición del remate.