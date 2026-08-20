Video: Lionel Messi volvió al gol en un momento muy especial y todo Inter Miami fue a abrazarlo

Lionel Messi volvió al gol en un momento muy especial, aunque Inter Miami finalmente no pudo quedarse con la victoria: empató 2-2 como visitante frente a Philadelphia, por la MLS. El capitán argentino marcó a los 26 minutos el 2-1 y convirtió por primera vez desde la muerte de su padre, Jorge Messi, ocurrida el 8 de agosto en Rosario. Una aparición que tuvo, además, una celebración particular: apenas la pelota entró en el arco, todos sus compañeros corrieron para abrazarlo. Un abrazo colectivo que terminó convirtiéndose en una de las postales de la noche.

Lionel Messi volvió a ser determinante para Inter Miami Matt Rourke - AP

La jugada tuvo el ADN del rosarino. Messi recibió sobre la derecha dentro del área, enganchó hacia el centro y, casi sin armar el remate, sacó un zurdazo cruzado y colocado al segundo palo. La definición sorprendió al arquero y completó la remontada de Inter Miami, que pasó del 0-1 al 2-1 en apenas cinco minutos.

El golazo de Messi ante Philadelphia

MAGIC from Messi as @InterMiamiCF take the lead over the Union! 🪄 pic.twitter.com/lJ5tpDMUIA — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2026

El tanto llegó poco después del empate y completó una reacción muy rápida de las Garzas, que habían comenzado el encuentro en desventaja. Messi ya había tenido una participación determinante en el primer gol: recibió la pelota y lanzó un pase preciso para Luis Suárez, que ganó de cabeza y asistió a Daniel Pintor para el 1-1. El partido aparecía como una prueba importante para Inter Miami, que llegó a Philadelphia después de tres derrotas consecutivas y necesitaba una reacción con urgencia. El equipo había sufrido dos caídas por la Leagues Cup y venía de perder por 4-1 frente a Nashville en la MLS, en un partido en el que Messi falló un penal.

Lionel Messi, en la entrada en calor de Inter Miami Matt Rourke - AP

Inter Miami ahora se ubica en el segundo puesto de la Conferencia Este, con 39 puntos, siete por debajo del líder Nashville. Esta noche ante Philadelphia, después de volver a comenzar en desventaja, encontró una reacción inmediata y su capitán fue otra vez protagonista.

Y el festejo tuvo una imagen que fue más allá del resultado. Todos los futbolistas de Inter Miami fueron directamente hacia Messi para rodearlo y abrazarlo. El argentino recibió el afecto de sus compañeros y, cuando llegó el momento de regresar hacia la mitad de la cancha, rápidamente volvió a meterse en el partido: comenzó a hablar y a darles indicaciones a algunos de ellos.

El de esta noche fue el primer gol de Messi desde la muerte de su padre, Jorge, a los 68 años. El rosarino había viajado a la Argentina para acompañar a su familia y posteriormente regresó a Estados Unidos para reincorporarse a Inter Miami. Su vuelta a las canchas se produjo pocos días después, en un contexto inevitablemente atravesado por la situación personal. Messi volvió a ponerse a disposición del cuerpo técnico y retomó la competencia con un calendario exigente para Inter Miami.

El gesto de Lionel Messi después de reencontrarse con el gol ISAIAH VAZQUEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Messi llegó a los 13 goles en la MLS y quedó a solo uno de Petar Musa, que encabeza la tabla de goleadores con 14. Así, pese a las dificultades atravesadas en las últimas semanas, el capitán de Inter Miami se mantiene entre los principales artilleros del campeonato.

El gol de Messi no terminó alcanzando para que Inter Miami se llevara los tres puntos de Philadelphia. Las Garzas debieron conformarse con un empate. Para el 10 la noche quedó marcada por su regreso al gol y por una celebración especialmente emotiva.