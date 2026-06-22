VIDEO. Los dos errores de Uruguay en los goles de Cabo Verde: Bielsa sufrió más de la cuenta

En un partido decisivo para las aspiraciones de ambos y el futuro del grupo H del Mundial, del que se proyectará el rival de Argentina en los dieciseisavos de final, Uruguay y Cabo Verde protagonizaron un electrizante 2-2, por lo que ahora el equipo de Marcelo Bielsa definirá su futuro ante España. En escenario es incierto y puede pasar cualquier cosa: las matemáticas empezarán a jugar su partido.

Al final del encuentro, un Bielsa preocupado señaló todavía desde el campo de juego: “Cuando lo defendimos bien el partido, hicimos la diferencia. ¿Lo determinante para el resultado? Cuando cedimos el protagonismo, las diferencias se acortaron. Lo conveniente hubiera sido sostener la presión sobre el rival", dijo el entrenador que, obviamente, evitó responsabilizar a los defensores y el arquero Muslera por el resultado.

En el cierre de la etapa inicial: la Celeste logró ponerse arriba 2-1 después de un comienzo adverso. Revirtió el 0-1, pero tampoco supo aprovechar ponerse en ventaja ni sentirse superior desde la cantidad de ataques y chances. El juego de Uruguay no logró convencer, pero al menos había logrado convertir dos goles.

🤯🇨🇻 PFFF, QUÉ GOLAZO DE CABO VERDE VS URUGUAY.



EL FESTEJO, LOCURA TOTAL. 🚬 pic.twitter.com/L9u1ExsE3V — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 21, 2026

La noche no iba a arrancar bien para el equipo de Marcelo Bielsa. De principio a fin, el Loco sufrió más de la cuenta. A los 21 minutos del primer tiempo, Kevin Pina enmudeció a una multitud charrúa que llegó a Miami y convirtió el primer tanto caboverdiano en una Copa del Mundo: de tiro libre, con una floja oposición de la barrera conformada apenas por dos jugadores que se separaron, sacó un fierrazo que tomó caminando a Fernando Muslera. Ahí se vio el primer error grosero defensivo del seleccionado sudamericano: la barrera de dos hombres, compuesta por Araujo y Viñas, se abrió inexplicablemente y por ahí pasó el fortísimo remate que se metió junto al palo izquierdo del arquero. Muslera se vio sorprendido.

La conquista del equipo que le había sacado un histórico empate a España en el debut (0-0) dejó atónito al conjunto charrúa, que pese a monopolizar la pelota no lograba poner en riesgo al ahora famoso Vozhina, arquero de los Tiburones Azules.

Cuando el panorama se tornaba más complejo, Uruguay llegó al empate en una acción no exenta de polémica. Federico Viñas, que asistía al acalambrado Arcanjo para que se estirara, pero lo dejó en el césped cuando vio que la Celeste prosperaba en su avance. En la continuidad de la jugada, el centro fue desviado accidentalmente por el defensor Sidny Lopes, dio en el palo y le quedó servido a Araujo para marcar -de palomita- el 1-1.

Marcelo Bielsa, entrenador del equipo charrúa, gritó efusivamente el empate señalado por Araujo, quien en la primera fecha también había sido el encargado de emparejar el marcador en el 1-1 con Arabia Saudita. Luis Suárez, histórico goleador de la Celeste que había criticado en reiteradas ocasiones al Loco, también celebró en uno de los palcos.

¡A PURO FESTEJO! Así celebró Bielsa los goles uruguayos frente a Cabo Verde pic.twitter.com/69Iu90a49D — TyC Sports (@TyCSports) June 21, 2026

Y Agustín Canobbio, en el quinto minuto de adición del primer tiempo, desató la locura de la multitud que llegó al Hard Rock Stadium: el delantero, quien se ganó la titularidad después de su buen ingreso contra los saudíes en la jornada inicial, irrumpió en el área chica para empujar con la pierna derecha un pase -de cabeza- de Araujo. Uruguay volvía a convertir con la fórmula del pelotazo cruzado y parecía .

¡¡REACCIÓN ABSOLUTA!! A Agustín Canobbio le bajaron la pelota dentro del área y definió bien para el 2-1 de Uruguay ante Cabo Verde.



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Cuando Uruguay empezaba a proyectar con mayor optimismo el partido y, por ende, sus posibilidades de clasificarse en lo más alto del grupo H, algo inesperado aconteció: desde un lateral defensivo, en una salida desde el fondo uruguayo, Gastón Olivera dejó corto un pase hacia el centro y agarró a Muslera demasiado lejos, su arco quedó vacío y Hélio Varela, desde afuera, remató para el 2-2 para devolverle el aire a los caboverdianos. Increíblemente la acción fue tan mal manejada por el seleccionado de Uruguay que el arquero había quedado pasado, por delante del delantero de Cabo Verde. Y éste resolvió con facilidad, más allá del ímpetu de los futbolistas uruguayos por intentar una reacción.

Con el partido roto, ya que no existía marca en el mediocampo y ambos se volcaban a intentar conseguir la victoria, sobraron emociones y llegadas pero no hubo más conquistas. El 2-2 definitivo se vivió como una derrota para Uruguay, que este viernes deberá definir su futuro ante España, a partir de las 21 (hora argentina).

¡GOL DE CABO VERDE! 🇨🇻 Error defensivo en Uruguay y Varela aprovecha para empatar el partido



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¿Qué escenario le espera a Uruguay? La Celeste quedó segunda, con 2 puntos y tres goles convertidos, mientras que Cabo Verde se ubica en el tercer puesto con 2 unidades y una conquista menos convertida. El equipo africano se cruzará con Arabia Saudita, último con un punto. Si Uruguay pierde con España, se quedará afuera del Mundial.

En caso de empatar, para garantizar el segundo puesto del grupo, el equipo de Bielsa necesitará una igualdad en Cabo Verde-Arabia Saudita, siempre y cuando no conviertan una cantidad de goles que deje a los caboverdianos con más tantos a favor que los charrúas en el grupo. Si gana ante España, Uruguay asegurará su lugar en los dieciseisavos de final.