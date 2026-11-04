VIDEO: los dos golazos de Real Madrid que evitaron la caída ante AEK en Atenas en Champions League

Real Madrid tuvo que sufrir más de la cuenta para llevarse una victoria de Atenas. Por la cuarta fecha de la fase liga de la Champions League, el conjunto español derrotó por 3-2 a AEK en el Allwyn Arena, en un partido que se resolvió en tiempo de descuento y que tuvo dos auténticos golazos. Primero, Jude Bellingham sorprendió con una definición de taco y caño, de espaldas al arco, para establecer el empate parcial. Después, cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, Federico Valverde sacó un potente remate que selló el triunfo agónico del equipo dirigido por José Mourinho.

La visita a Grecia se presentó como un desafío desde el comienzo. AEK salió decidido a complicar al conjunto merengue y consiguió abrir el marcador apenas a los 12 minutos, a través de Aboubakary Koita. El extremo amagó ante Marc Cucurella con una pisada y, tras hacerse el espacio para rematar, definió con potencia al primer palo. Una acción individual que desató el festejo de los locales y obligó al Madrid a buscar una rápida reacción.

La respuesta llegó a partir del talento de Bellingham, que ya había dado un primer aviso a los 28 minutos. El inglés convirtió, pero su tanto fue anulado por offside. Apenas cuatro minutos después, tuvo una nueva oportunidad y esta vez protagonizó una de las mejores acciones de la noche.

A los 32, el mediocampista inglés recibió un centro rasante que le quedó por detrás del cuerpo, una posición incómoda para cualquier definición convencional. Sin embargo, resolvió con un extraordinario recurso técnico: de espaldas al arco, conectó la pelota de taco y la hizo pasar entre las piernas de un rival para establecer el 1-1. Una maniobra exquisita, que le permitió a Real Madrid recuperar la igualdad antes del descanso.

SOÑADO: ¡Qué golazo de taco marcó Jude Bellingham para Real Madrid vs. AEK Atenas!



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Lejos de perder intensidad, el encuentro mantuvo la incertidumbre durante el segundo tiempo. AEK volvió a ponerse en ventaja a los 75 minutos, después de un contraataque que encontró mal parado al conjunto español. La jugada terminó con un centro bajo al área chica que Stavros Pilios empujó hacia la red para establecer el 2-1 y alimentar la ilusión de una victoria histórica para los griegos.

Pero la alegría local duró apenas tres minutos. A los 78, Kylian Mbappé apareció en el área para aprovechar una buena acción colectiva que culminó con un centro rasante de Denzel Dumfries. El delantero francés resolvió la jugada y marcó el 2-2, en una nueva muestra de la capacidad de reacción del equipo de Mourinho, que había quedado dos veces en desventaja.

El empate parecía definitivo, hasta que apareció Valverde. El uruguayo, que había comenzado el encuentro entre los suplentes, fue determinante en el segundo minuto del tiempo añadido. Brahim Díaz jugó hacia atrás, el uruguayo controló la pelota y sacó un bombazo inatajable que se convirtió en el 3-2. Un remate espectacular que desató el festejo de los visitantes y le puso el broche a una noche de emociones cambiantes.

¡¡¡ESTÁS LOCO PAJARITO!!! ¡¡¡FEDERICO VALVERDE SACÓ UN DERECHAZO INFERNAL PARA EL 3-2 AGÓNICO DE REAL MADRID VS. AEK ATENAS!!!



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El tanto del uruguayo tuvo, además, un antecedente reciente. Dos fechas atrás, Real Madrid también había conseguido una victoria agónica como visitante, aquella vez en Roma remontando un 1-3. Ahora, en Atenas, volvió a resolver un partido sobre el final, aunque después de haber estado dos veces abajo en el marcador.

El cierre también dejó una incidencia particular: Koita, autor del primer gol de AEK, terminó expulsado cuando ya había terminado el partido, por gestos de queja hacia el árbitro. Una situación que completó una noche de alta tensión para el conjunto griego, que estuvo cerca de dar la sorpresa, pero no logró sostener ninguna de sus dos ventajas.

El triunfo agónico de Real Madrid ante AEK

Con este resultado, Real Madrid mantuvo su invicto en la Champions y prolongó su racha de victorias. Sin embargo, más allá de los tres puntos, la noche en Atenas quedó marcada por dos definiciones excepcionales: la sutileza de Bellingham y la potencia de Valverde.