Video: los espectadores que se metieron durante el partido Bélgica vs. Senegal y que la TV del Mundial 2026 no mostró

Una situación insólita se vivió en el duelo entre Bélgica y Senegal, por los 16avos de final del Mundial 2026. Mientras se llevaba a cabo la primera etapa y con el duelo en favor de los africanos, algunos espectadores invadieron el campo de juego. La transmisión no mostró lo sucedido por un tema de seguridad que tiene que ver con el “efecto contagio”.

Durante algunos instantes todos dejaron de prestarle atención al partido que se disputa en la ciudad de Seattle. El duelo entre belgas y senegaleses se interrumpió debido al ingreso no autorizado de personas al campo de juego. La inédita situación inédita obligó a las autoridades y al equipo de seguridad del estadio a intervenir de manera inmediata. Los jugadores de ambas selecciones quedaron sorprendidos ante el pedido del árbitro Said Martínez, de Honduras.

Pitch invasion at Senegal - Belgium! pic.twitter.com/S7rgjbA6Bf — Forrest Smith (@ForrestTheWoods) July 1, 2026

El encuentro sufrió la interrupción repentina cuando cuatro hinchas vulneraron los controles de seguridad y lograron ingresar al terreno de juego. Todavía se desconoce si estos dos espectadores cometieron este acto delictivo a modo de protesta pero dos de ellos contaban con remera oscura y los otros dos con camiseta de Bélgica de color roja. Por este episodio, el personal de logística actuó para retirar a los individuos del césped.

Una vez controlada la situación en Seattle, el juez principal dio la orden de reanudar el encuentro, que está ganando Senegal por 1 a 0 y se está clasificando a los octavos del Mundial 2026.

Personal de seguridad persigue a dos de los invasores en el estadio de Seattle ante la mirada de los futbolistas Lindsey Wasson - AP

Por lo sucedido, estos cuatro fanáticos tendrán que cumplir severas sanciones según dicta el protocolo de acción inmediata que incluye la detención y el arresto por parte de la policía anfitriona. Detención del juego hasta que la cancha esté completamente despejada y segura para los futbolistas.

🚨😂 Count how many times stewards fell while chasing a spectator during Belgium vs Senegal.

pic.twitter.com/Jpxk0lHfvq — Sports on Predict (@predictdotsport) July 1, 2026

Luego, llegan las consecuencias legales. La persona se enfrenta a la cancelación definitiva de su ingreso al torneo, multas económicas severas, deportación (según su nacionalidad) y antecedentes penales. También, sanciones de la federación del país del invasor. Las selecciones nacionales son responsables de la conducta de sus seguidores. El Código Disciplinario de la FIFA castiga estos hechos con fuertes multas económicas.

Las imágenes no fueron transmitidas por la transmisión oficial y esto es por una decisión que tiene que ver con evitar el efecto contagio, como uno de los principales motivos. Mostrar la hazaña o el tiempo de fama del invasor motiva a otros a copiar la acción. También, por seguridad y privacidad. Las cámaras cortan la toma para no exponer posibles fallas en los operativos de seguridad del estadio. Por otra parte, forma parte de los protocolos de los dueños de los derechos. La FIFA, en este caso, tiene orden estricta de no enfocar a los intrusos para mantener el orden.