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VIDEO: los goles de Argentina frente a Bolivia, en el primer amistoso después del Mundial
Lautaro Martínez y Nicolás Paz convirtieron para la Albiceleste en Córdoba
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Habían pasado 19 minutos del partido entre la Argentina y Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba cuando la Albiceleste puso la primera ventaja en el marcador ¿El encargado? Lautaro Martínez. El delantero bahiense colocó la pelota junto a un palo, lejos del alcance del arquero Guillermo Vizcarra y puso el 1-0 para el delirio de los hinchas.
La jugada nació en un pase filtrado de Alexis Mac Allister que pareció quedarle atrás al 9 del Inter italiano. Pero el delantero se las ingenió para controlar el balón y se aprovechó de que los dos defensores bolivianos se juntaron para marcarlo. Martínez calibró la mira, apuntó al arco y puso la pelota a ras del piso, junto al palo izquierdo.
¡ARGENTINA ABRIÓ EL MARCADOR FRENTE A BOLIVIA!— TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026
A los 19', Lautaro Martínez puso el 1 a 0 en el amistoso que se disputa en el Estadio Kempes. pic.twitter.com/YGm7vjLaEr
Lautaro señaló su gol número 41 en la selección argentina. Y quiso el destino que fuera el mismo autor del último tanto antes de esta triple fecha de amistosos. Fue uno de los más gritados de la historia de la Albiceleste: el 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial.
El golazo de Paz para el 2-0
El segundo gol de la Argentina tuvo otros protagonistas, pero misma definición de calidad. Llegó luego de otro pase filtrado, que rompió a la defensa boliviana. Lo dio Exequiel Palacios, quien buscó a Nicolás Paz en la puerta del área. El delantero de Como, en lugar de controlar dejó correr la pelota. Esperó a que saliera el arquero boliviano y acarició el balón bien abajo para señalar el 2-0. Otro golazo con el ADN de la selección argentina: presión alta y pase-asistencia para desarmar a la última línea del rival.
¡LA ALBICELESTE AMPLÍA LA VENTAJA SOBRE BOLIVIA!— TyC Sports (@TyCSports) October 1, 2026
A los 29', Nico Paz puso el 2 a 0 a favor de Argentina en el amistoso internacional. pic.twitter.com/FWe1ygeJjf
(Noticia en desarrollo).
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