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Video: los goles de Francia vs. Suecia por el Mundial 2026

En Nueva Jersey, la selección dirigida por Didier Deschamps se impuso por 3-0, con dos tantos de su número 10; se medirá en octavos con Paraguay

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Kylian Mbappé abrió el marcador para Francia ante Suecia por los 16avos. de final del Mundial 2026
Kylian Mbappé abrió el marcador para Francia ante Suecia por los 16avos. de final del Mundial 2026JEWEL SAMAD - AFP

En la continuidad de los 16avos. de final del Mundial 2026, este martes la selección de Francia goleó por 3-0 a Suecia en el estadio de East Rutherford, en Nueva Jersey, y se medirá en octavos de final en Filadelfia con Paraguay, que el lunes eliminó por penales a Alemania tras una igualdad 1-1. El equipo galo se impuso con dos goles de Kylian Mbappé, que salió ovacionado a cinco minutos del final y quedó a uno de Lionel Messi en la historia de los Mundiales.

En una etapa inicial en la que entre los palos y el arquero Jacob Zetterstrom sostenían el empate, Mbappé rompió el cero con una gran acción individual a la salida de un tiro de esquina. El francés recibió, encaró a Viktor Gyokeres, que estaba en posición defensiva, pasó entre dos rivales y en medio de otros dos definió con clase, lejos del alcance de la estirada del número 1 sueco. Y se fue a celebrarlo unido en un abrazo con su DT, Didier Deschamps, quien regresó a los Estados Unidos luego de dejar la concentración unos días por la muerte de su madre.

Kiki llegó allí a los cinco tantos en la vigente Copa de Mundo, tras el doblete que señaló en el 3-1 ante Senegal en el debut y los otros dos que marcó en el 3-0 frente a Irak en la segunda fecha. Habría otro doblete más...

Ya Mbappé había marcado a los 21 minutos en un rápido contragolpe en el que quedó mano a mano con el arquero y resolvió con eficacia, pero el asistente de ese sector marcó posición adelantada del delantero cuando partió el pase. El VAR confirmó que la sanción había sido correcta al mostrar la imagen semiautomática en la que el jugador de Real Madrid tenía una rodilla por delante del último defensor sueco.

El mismo Mbappé se lamentó, además, por la oportunidad fallada apenas pasada la media hora de juego. Fue cuando definió llegando por detrás de la defensa y su remate dio en la base de un palo antes de ser despejada la pelota por Victor Lindelof, que se la había llevado con delante, con algo de suerte, ya que estaba dentro del área chica y logró controlarla.

Poco después, el otro palo también salvó a Suecia, en una tijera genial de Michael Olise que se metía, ante un arquero que había volado pero le resultaba imposible llegar. En el rebote, Ousmane Dembélé buscó colocarla en el otro lado y la pelota se fue abriendo hasta salir muy cerca del ángulo.

Francia construyó el 2-0 a partir de la recuperación de una pelota en el medio y una salida rápida cuando iban 8 minutos del segundo tiempo. Olise asistió con un caño a Bradley Barcola, que cara a cara con Zetterstrom tuvo su revancha de una ocasión fallada en la etapa inicial. Esta vez, el delantero se perfiló y no perdonó.

El doblete de Mbappé se cristalizó faltando 16 minutos, cuando recibió por izquierda de Olise y cruzó la definición para establecer el 3-0, habilitado por un defensor que estaba en el centro del área. En su tercer Mundial, Kylian acumula 18 festejos, solamente por detrás de Lionel Messi (19) entre los goleadores de toda la historia, y con la misma cantidad en la vigente Copa, en la que ambos tienen seis goles.

Para la siguiente instancia de la Copa del Mundo ya estaban confirmadas las llaves de Canadá ante Marruecos, el sábado en Houston, a las 14 (hora argentina) y Brasil frente a Noruega, el domingo en Nueva Jersey, a las 17. El encuentro entre Paraguay y Francia será el sábado, a las 18.

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