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Video: los goles de México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Se enfrentan en el partido inaugural del torneo en el estadio Azteca, por el grupo A

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Festeja Julián Quiñones, quien anotó para México el primer gol del Mundial 2026 ante Sudáfrica
Festeja Julián Quiñones, quien anotó para México el primer gol del Mundial 2026 ante SudáfricaYURI CORTEZ - AFP

Las selecciones de México y Sudáfrica, que integran el grupo A, se están enfrentando este jueves en el estadio Azteca en el partido inaugural del Mundial 2026. En el segundo tiempo está ganando el conjunto de la Concacaf por 1-0, en un encuentro en el que los mexicanos ya tuvieron más de 10 chances de marcar y el rival muestra mucha fragilidad al salir jugando desde abajo.

El primer gol de la Copa del Mundo se demoró apenas nueve minutos en llegar. Lo marcó Julián Quiñones para los locales, después de una falla en la salida del equipo sudafricano de la que sacó provecho uno de los organizadores del certamen junto a los Estados Unidos y Canadá.

El arquero Ronwen Williams, que había evitado la apertura del marcador con un gran manotazo salvador ante el remate de Raúl Jiménez, buscó salir por el centro con Sphephelo Sithole, el centrocampista no pudo retener la pelota, se la robaron y apareció el delantero para perfilarse y definir, entre las piernas del guardavalla. México no perdonó el error.

El 1-0 se pareció mucho al gol que le anotó Huracán a Boca, también para abrir el marcador, cuando Milton Delgado perdió el control de espaldas a sus rivales y Leonardo Gil marcó, por el torneo Apertura 2026, cuando el Globo eliminó al Xeneize en la Bombonera.

Williams, el arquero sudafricano, tuvo más intervenciones destacadas en el primer tiempo. En una de ellas, se arrojó hacia su izquierda para evitar otra vez un gol de Jiménez con una gran atajada. Y enseguida, Quiñones remató hacia el mismo sector y entre el palo y una mano del guardavalla evitaron que México aumente la ventaja.

A los 6 minutos del segundo tiempo, Sudáfrica se quedó con uno menos por la expulsión de Yaya Sithole, que bajó desde atrás a Jiménez a pasos del área. El árbitro no dudó y lo echó de manera directa.

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