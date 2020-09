Como técnico de la selección, Jorge Sampaoli visitó en más de una ocasión la cancha de Racing para seguir el rendimiento del delantero Lautaro Martínez Fuente: AFP

11 de septiembre de 2020 • 14:24

El periodista deportivo Sebastián "Pollo" Vignolo recordó las visitas del entrenador Jorge Sampaoli, en su carácter de técnico de la selección argentina (2017-2018), al estadio Presidente Perón, de Racing Club, para seguir de cerca el rendimiento del delantero Lautaro Martínez antes del Mundial de Rusia.

La evocación de Vignolo surgió a partir de un gesto muy similar al que hizo Sampaoli en una de sus recurrentes visitas al Cilindro de Avellaneda por parte de su compañero de programa, Federico Bulos.

"No hagas la de Sampaoli, como una ardilla frotándose las manos. Parecía que llevaba a Lautaro Martínez y le comió todos los sandwichitos a (Víctor) Blanco", dijo el relator, y desató la risa de todos los participantes de 90 Minutos de Fútbol. Luego, el animador televisivo agregó: "Cada vez que llegaba Samapoli, Víctor Blanco le mandaba de todo. Le va a llevar la boleta, porque no llevó a Lautaro Martínez al mundial. Le llevaron el mejor catering".

"Esto (por el gesto de 'ardilla') lo hizo por una jugada de Lautaro Martínez. ¿Cómo nos hizo eso, Sampaoli? No lo puedo creer. (...) Lo que invirtió Racing en catering para Sampaoli. Las bandejas que iban para el palco de Sampaoli, porque dijeron: vamos a atenderlo bien que lo lleva a Lautaro al mundial. Terrible".

Trapitos al sol

El recuerdo de la época del "Hombrecito" al frente de la selección hizo revivir viejas rencillas entre los miembros del envío de Fox Sports. Según revelaron, los periodistas Daniel Arcucci, Marcelo Sottile y Diego "Chavo" Fucks mantuvieron un encuentro con el por entonces técnico del combinado albiceleste, del que Vignolo no participó.

"¿Por qué no me dijeron nada? ¿Por qué lo hicieron a escondidas? ¿Qué pensaron, que me iba a sentir mal porque Sampaoli no me llevó a merendar? Me hubiese encantado ir. Se iba a dar cuenta a los diez minutos que ya estaba aburrido", lanzó el conductor de Pasión por el Fútbol.

Además, dijo que quiere hablar el lunes del tema cuando Oscar Ruggeri esté en el programa. "Ustedes tres nos jugaron en silencio. Tenían arreglada una merienda. ¿Qué hicieron? ¿Mojaron vainilla?", los bromeó.

Finalmente, se jactó del vínculo que lo une con el actual seleccionador argentino: "Ya van a querer venir a una bicicleteada con (Lionel) Scaloni por Ezeiza. No van a poder. Estoy subido al barco de Scaloni. Me terminé de subir en la Copa América", reveló.