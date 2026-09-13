Villarreal vs. Real Betis por el Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Villarreal y Real Betis, correspondiente a la jornada 5 de la Liga de España, se disputará este lunes 14 de septiembre a las 16.00 h en el Estadio de la Cerámica, ubicado en la ciudad de Villarreal.

El momento de los equipos

El Villarreal afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su presentación anterior por 3-2 ante el Deportivo de A Coruña. Por su parte, el Real Betis llega con el ánimo en alza luego de conseguir una importante victoria por 1-0 frente al Real Madrid en la última fecha disputada.

Números que anticipan el duelo

El equipo local buscará aprovechar la localía en el Estadio de la Cerámica para sumar puntos fundamentales tras el traspié sufrido fuera de casa. El conjunto visitante intentará mantener la solidez defensiva que le permitió dejar su valla invicta ante uno de los rivales más complicados de la categoría en su último encuentro.

Lo que está en juego

Para el Villarreal, el partido representa una oportunidad crucial para recuperar terreno en la tabla de posiciones y dejar atrás la derrota sufrida en la fecha pasada. El Real Betis, por su parte, buscará capitalizar el impulso de su reciente victoria para escalar posiciones y consolidar su buen inicio de temporada en el torneo español.

Todo lo que hay que saber

Villarreal vs. Real Betis

Hora: las 16.00 h

Partido correspondiente a la fecha 5 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.