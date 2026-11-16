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Vinicius Junior y su bajo nivel post Mundial: “Entrené menos en vacaciones; soy humano y cometo errores”
El delantero de Real Madrid y la selección brasileña hizo un mea culpa sobre su presente
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Vinicius Junior, el delantero de Real Madrid y de la selección brasileña, reconoció que su pobre inicio de temporada en Europa está vinculado con una preparación física menos exigente durante las vacaciones posteriores a la Copa del Mundo. Además, admitió que las negociaciones para renovar su contrato y el interés de otros clubes afectaron a su enfoque. Admitió cometer errores, pero confía en recuperar su mejor nivel cuando lleguen los momentos decisivos del año.
“No creo que me preparara tan bien como podría haberlo hecho después del Mundial, porque el impacto de ese torneo es muy importante para todos los brasileños”, expresó este lunes el atacante, en una rueda de prensa en Singapur, donde este martes, en el National Stadium, disputarán un amistoso la selección de ese país asiático y Brasil.
“Quedar eliminados tan pronto [en los 8vos de final, ante Noruega] fue algo que no esperábamos. Así que aproveché mis vacaciones para divertirme, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en años anteriores”, reconoció el futbolista de 26 años. Y añadió: “Eso puede haber afectado mi inicio de temporada”.
Vinicius firmó en agosto pasado un nuevo contrato con Real Madrid hasta 2032, pero hasta ahora su rendimiento estuvo muy por debajo de su nivel de años anteriores. Incluso, el escrutinio de los hinchas y de la prensa española se intensificó por el destacado arranque de la incorporación marfileña Yan Diomandé, que eclipsó a Vinicius en su posición preferida, por la izquierda del ataque.
El futuro de Vinicius en el club merengue fue tema de debate en España durante meses, cuando entró en el último año de su contrato antes de renovarlo. Se decía que Arsenal, campeón de la Premier League, estaba interesado en ficharlo. “Además, en lo relativo a mi renovación de contrato, con tantos clubes mostrando interés el verano pasado, me sentí realmente abrumado, también por la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga”, expresó el jugador brasileño.
“Mantener un nivel tan alto durante tanto tiempo siempre es muy difícil”, agregó. “Creo que sólo Cristiano Ronaldo y (Lionel) Messi han conseguido hacerlo durante tantos años, alcanzando cifras similares. Soy humano, a menudo cometo errores, pero siempre intento mejorar”, apuntó.
Esta temporada, Vinicius marcó un gol y dio tres asistencias en sus doce partidos con el Madrid. El entrenador José Mourinho sólo lo utilizó durante los 90 minutos completos en tres ocasiones. No obstante, marcó dos goles el sábado pasado en la derrota de Brasil por 3-2 ante Japón y probablemente juegue en el amistoso contra Singapur.
Más allá de un apático arranque de temporada, confía en levantar el nivel muy pronto. El delantero recordó que la temporada pasada también atravesó una etapa de escasa producción goleadora antes de recuperar sus cifras habituales: “Hasta diciembre sólo había marcado cinco goles y después terminé con más de veinte, como en el resto de las temporadas. Estoy preparándome y evolucionando porque en los momentos más decisivos de la temporada siempre estoy ahí”.
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