Vitória vs. Botafogo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Vitória recibe a Botafogo en la jornada 23 de Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Vitória y Botafogo, correspondiente a la jornada 23 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 16 de agosto a las 18.30 h en el Estádio Manoel Barradas, ubicado en la ciudad de Salvador.
El momento de los equipos
El conjunto local, Vitória, llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación por 2-0 frente a Flamengo. Por su parte, el elenco visitante, Botafogo, arriba al Estadio Manoel Barradas luego de igualar 1-1 ante Fluminense en su partido más reciente.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos buscarán sumar de a tres para mejorar su situación en la tabla de posiciones. El historial reciente muestra realidades opuestas en cuanto a resultados, con Vitória buscando recuperar terreno tras una derrota y Botafogo intentando mantener la regularidad tras su último empate.
Lo que está en juego
El resultado del enfrentamiento es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en el tramo actual de la competencia. Mientras que para Vitória es vital aprovechar su condición de local para escalar posiciones, Botafogo intentará sumar fuera de casa para no perder terreno en la parte alta de la tabla del Brasileirao Serie A 2026.
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