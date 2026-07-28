Vitória vs. Palmeiras por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Vitória recibe a Palmeiras en la jornada 21 de un certamen que empieza a definir sus aspiraciones en la parte alta y baja de la tabla; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Vitória y Palmeiras, correspondiente a la vigésima primera fecha del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este miércoles 29 de julio a las 21.30 h en el Estádio Manoel Barradas, ubicado en la ciudad de Salvador.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en sus presentaciones más recientes. El local, Vitória, viene de sufrir una derrota por 2-0 frente a Remo, mientras que el Palmeiras arriba a Salvador tras haber caído 2-1 ante Atlético Mineiro.
Números de cara al duelo
El partido presenta una disputa particular por la urgencia de puntos de ambos equipos. Mientras el Vitória busca fortalecerse en su estadio tras el traspié ante Remo, el conjunto visitante, Palmeiras, intentará dejar atrás la última caída ante Atlético Mineiro para retomar la senda positiva fuera de casa.
Lo que está en juego
Con la disputa de la fecha 21, el resultado del encuentro es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Para Vitória, sumar de a tres en el Estádio Manoel Barradas es vital para alejarse de los puestos de riesgo, mientras que Palmeiras precisa recuperar terreno en la tabla de posiciones tras su último resultado adverso para mantenerse cerca de los líderes del campeonato.
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